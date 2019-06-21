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Більше не доступний
32PFT4100/12
3.7
з 5
38
Відгуки
Kika88
21/06/2019
Україна
Дуже задоволена телевізором!
Гарний телевізор. Користуюсь вже 3 роки, зауважень не має. Зручний, легкий і не займає багато місця, картинка гарна. Подобається, що не має смарт тв, це був найголовніший критерій при покупці, бо одразу до нього придбали смарт(медія) приставку.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PFT4100 Full HD Slim LED TV
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PFT4100 Full HD Slim LED TV
Klavirus
11/07/2020
Hrvatska
Proizvod predobar
Ocjena je najbolja jer stvarno nemam nikakvih primjedbi za televizor koristim ga već skoro 2-3 godine, bez ijednog kvara. Izvrsna slika, izvrsno ozvučenje, prefektan. lagan i lako je snalaženje pregledan.. Sigurno bih ga preporučio svima
Плюси
Za
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV
Дата використання 2018-07-11
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV
Дата використання 2018-07-11
Attila89
14/12/2019
Magyarország
Jó készülék
Jó kép, megfelelő hang, átlátható menü, az igényimnek tökéletesen megfelel .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 40PFT4100 Full HD Slim LED TV
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 40PFT4100 Full HD Slim LED TV