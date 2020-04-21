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Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD display

349X7FJEW/00

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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Вигнутий дизайн дисплея для більшого ефекту занурення

Вигнутий дизайн дисплея для більшого ефекту занурення

Настільні монітори пропонують персональне використання, якому дуже пасує вигнутий дизайн. Вигнутий екран забезпечує приємний, проте незначний ефект занурення, що зосереджує вашу увагу на центрі столу.

Швидке оновлення 100 Гц для надзвичайно плавного зображення

Для відтворення ігор та відео потрібний дисплей, що відтворює плавне зображенням без затримок. Цей дисплей Philips оновлює зображення з частотою до 100 разів на секунду, що значно швидше, ніж звичайний дисплей. Завдяки меншій частоті кадрів вороги стрибають на екрані з місця на місце, що ускладнює потрапляння у цілі. Із частотою кадрів 100 Гц на екрані відображається те важливе відсутнє зображення, яке показує надзвичайно плавне пересування ворогів, тож вам легко буде у них поцілити.

Кришталево чітке зображення з UltraWide QHD 3440 x 1440 пікселів

Кришталево чітке зображення з UltraWide QHD 3440 x 1440 пікселів

Ці екрани Philips забезпечують кришталево чітке зображення UltraWide Quad HD 3440x1440 пікселів. Ці нові дисплеї змусять зображення та графіку ожити завдяки використанню високоефективних панелей із високою щільністю пікселів та широкого кута огляду 178/178. Формат UltraWide 21:9 пропонує більше продуктивності та місця для паралельного порівняння даних і зручнішого перегляду стовпців таблиць. Незалежно від того, що саме вам потрібно: надзвичайно деталізовані дані для рішень CAD-CAM чи фінансові майстри з роботи у величезних електронних таблицях – дисплеї Philips відтворюють кришталево чітке зображення.

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

21/04/2020

Polska

Polska

Перевірений покупець

Zadowolony

Monitor do wszystkiego opcjonalne biurko to 140cm ja mam 120 trochę za małe

Плюси

Funkcje wielkość

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Дата використання 2019-03-21

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Дата використання 2019-03-21

28/09/2019

Polska

Polska

Kupiłem do biura jako 3 monitor

Bardzo dobry monitor, użytkuję już około 5 miesięcy. Kupiłem do biura głównie na nim wyświetlam excel + wykresy ze względu na szerokość ekranu oraz możliwość podziału ekranu np na 4 sekcje. Obraz w Excel jak żyleta, czasami puszczam mecze, ale musi być bdb jakość transmisji, żeby był bdb obraz ;) Przy równoległej pracy z dwoma pozostałymi monitorami czasami odczuwam , że ciężej pracuje komputer, ale to już nie wina monitora, tylko konfiguracji komputera. Przełącznik z tyłu nie przeszkadza, po prostu trzeba się przyzwyczaić.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

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