Піднесіть ефективність до екстремального рівня
Автомобільні лампи Philips X-tremeVision є найяскравішими лампами на ринку. Вони перевершують більшість інших автомобільних ламп завдяки більшій на 130% яскравості та бездоганній довжині променя. Це дозволяє бачити дальше, реагувати швидше та їхати безпечніше. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Піднесіть ефективність до екстремального рівня
Автомобільні лампи Philips X-tremeVision є найяскравішими лампами на ринку. Вони перевершують більшість інших автомобільних ламп завдяки більшій на 130% яскравості та бездоганній довжині променя. Це дозволяє бачити дальше, реагувати швидше та їхати безпечніше. Переглянути усі переваги
Піднесіть ефективність до екстремального рівня
Автомобільні лампи Philips X-tremeVision є найяскравішими лампами на ринку. Вони перевершують більшість інших автомобільних ламп завдяки більшій на 130% яскравості та бездоганній довжині променя. Це дозволяє бачити дальше, реагувати швидше та їхати безпечніше. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Піднесіть ефективність до екстремального рівня
Автомобільні лампи Philips X-tremeVision є найяскравішими лампами на ринку. Вони перевершують більшість інших автомобільних ламп завдяки більшій на 130% яскравості та бездоганній довжині променя. Це дозволяє бачити дальше, реагувати швидше та їхати безпечніше. Переглянути усі переваги
Яскраве біле світло значно біліше, ніж можуть забезпечити стандартні фари. Запатентована Philips технологія градієнтних поверхневих шарівTM створює потужніше світло. Тому Ви можете насолоджуватися одним із найяскравіших освітлень та надзвичайно комфортною нічною їздою.
Будь-яка можлива несправність запасної частини – це ризик для Вас та автомобіля. Це особливо актуально для передніх фар. Кожна несправна лампа у передній фарі зменшує видимість і безпеку для Вас і зустрічного транспортного потоку. Лампа Philips X-tremeVision оптимізована для тривалого терміну надійної експлуатації. Тож Ви зможете бачити більше та будете помітними довше, аніж із іншими високоефективними лампами.
Фари Philips X-tremeVision створено для виняткової ефективності, адже вони створюють до 130% яскравіше світло, проте це не впливає на термін експлуатації. Термін служби Philips X-tremeVision становить до 450 годин*, а це значно більше порівняно з рішеннями конкурентів у ширшій категорії освітлення. (*H4 та H7 протестовано за стандартної напруги 13,2 В)
Належне освітлення має особливе значення на відстані, зазвичай це 75–100 м перед автомобілем. Завдяки автомобільним лампам Philips X-tremeVision Ви зможете бачити на 45 м далі, що збільшує час реагування на 2 секунди. Лампи Philips X-tremeVision покращують видимість завдяки на 130% більшому світлу на дорозі. Це допомагає розпізнавати перешкоди та потенційну небезпеку раніше, ніж завдяки більшості галогенових фар.
Оптимізована високоточна геометрія нитки розжарювання, заповнення газом під високим тиском до 13 бар, високоточне покриття та високоякісне кварцове скло з захистом від УФ променів – лампи для передніх фар Philips X-tremeVision визначають новий стандарт у галузі автомобільного освітлення. Ці лампи створено для максимальної видимості та ефективності.
Philips X-tremeVision – це поки що найбезпечніший, найпростіший та найбільш ефективний спосіб оновити автомобільні фари з урахуванням параметрів, визначених законом. Ці лампи цілком сертифіковано ECE.
Завдяки поєднанню потужнішого світла та підвищеної колірної температури Philips X-tremeVision забезпечує найбільш ефективний промінь у сегменті галогенового освітлення.
Збільшена колірна температура фар Philips X-tremeVision (доступна в H1, H4 та H7) дає змогу краще зосереджуватися та сприймати контрастність на більшій відстані. Завдяки цьому водіння в темряві буде набагато комфортнішим і безпечнішим.
Опис виробу
Електричні характеристики
Інформація для замовлень
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Інформація про упаковку
Маркетингові особливості
Термін експлуатації
Характеристики світла