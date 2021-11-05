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Більше не доступний
12258XV+S2
Піднесіть ефективність до екстремального рівня
Автомобільні лампи Philips X-tremeVision є найяскравішими лампами на ринку. Вони перевершують більшість інших автомобільних ламп завдяки більшій на 130% яскравості та бездоганній довжині променя. Це дозволяє бачити дальше, реагувати швидше та їхати безпечніше.
Тип лампи: H1
В упаковці: 2
12 В, 55 Вт
Більше світла
Яскраве біле світло значно біліше, ніж можуть забезпечити стандартні фари. Запатентована Philips технологія градієнтних поверхневих шарівTM створює потужніше світло. Тому Ви можете насолоджуватися одним із найяскравіших освітлень та надзвичайно комфортною нічною їздою.
Будь-яка можлива несправність запасної частини – це ризик для Вас та автомобіля. Це особливо актуально для передніх фар. Кожна несправна лампа у передній фарі зменшує видимість і безпеку для Вас і зустрічного транспортного потоку. Лампа Philips X-tremeVision оптимізована для тривалого терміну надійної експлуатації. Тож Ви зможете бачити більше та будете помітними довше, аніж із іншими високоефективними лампами.
Завдяки поєднанню потужнішого світла та підвищеної колірної температури Philips X-tremeVision забезпечує найбільш ефективний промінь у сегменті галогенового освітлення.
4.3
з 5
47
Відгуки
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Плюси
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Мінуси
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Дата використання 2020-10-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Дата використання 2020-10-05
Dr.Gonzo
12/10/2021
Україна
Відмінне світло
Встановив ці лампи замість Philips White vision. Як тільки встановив, то особливої різниці не побачив, але проїхавшись скажу впевнено що світла додалося рази у 1.5-2! Відмінні лампи, я задоволений!)
Плюси
відмінне світло!!!
Мінуси
замалий термін служби, але він більший ніж у конкурентів!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Продуктивність і термін служби
Дата використання 2020-09-12
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Продуктивність і термін служби
Дата використання 2020-09-12
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості