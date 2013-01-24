Усі потрібні лампи в одному комплекті
Головна мета Philips Automotive – піклуватися про безпеку на дорозі. Оскільки рекомендується мати запасні частини в автомобілі, ми пропонуємо запасні комплекти з усіма потрібними запасними лампами для заміни в потрібний момент. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Усі потрібні лампи в одному комплекті
Головна мета Philips Automotive – піклуватися про безпеку на дорозі. Оскільки рекомендується мати запасні частини в автомобілі, ми пропонуємо запасні комплекти з усіма потрібними запасними лампами для заміни в потрібний момент. Переглянути усі переваги
Усі потрібні лампи в одному комплекті
Головна мета Philips Automotive – піклуватися про безпеку на дорозі. Оскільки рекомендується мати запасні частини в автомобілі, ми пропонуємо запасні комплекти з усіма потрібними запасними лампами для заміни в потрібний момент. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Усі потрібні лампи в одному комплекті
Головна мета Philips Automotive – піклуватися про безпеку на дорозі. Оскільки рекомендується мати запасні частини в автомобілі, ми пропонуємо запасні комплекти з усіма потрібними запасними лампами для заміни в потрібний момент. Переглянути усі переваги
Наші лампи створюють потужний та точний пучок світла з надзвичайною світловіддачею. Скористайтеся перевагами змінних ламп для автомобільних фар, які покращують Вашу видимість на дорозі.
Коробки запасних комплектів виготовлено з міцних матеріалів, стійких до механічних пошкоджень, тому лампи захищені від поломок.
Комплект Easy Kit створений спеціально для автомобілістів, не займає багато місця та ідеально поміститься в багажнику або відділенні для рукавичок.
Запасні комплекти Philips включають найкращі в своєму класі вироби. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам для забезпечення найвищої безпеки та зручності керування. Уся наша продукція піддається ретельному тестуванню, контролю та сертифікації (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE.
Запасні комплекти Philips включаються надзвичайно різноманітні запасні лампи, які підходять у середньому для 90% моделей автомобілів. Це ідеальний вибір для водіїв, які турбуються про свою безпеку.
Електричні характеристики
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