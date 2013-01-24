Інші елементи комплектації
- Кабель змінного струму
- Кабель RS232
- Дистанційне керування
- Батареї для пульта ДК
- Короткий посібник
- Кабель HDMI
Зверніть на себе увагу
Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips 4K Ultra HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити, коли потрібно.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зверніть на себе увагу
Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips 4K Ultra HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити, коли потрібно.
Зверніть на себе увагу
Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips 4K Ultra HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити, коли потрібно.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зверніть на себе увагу
Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips 4K Ultra HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити, коли потрібно.
Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.
Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.
Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.
Легко плануйте відтворення вмісту з USB-пристрою. Професійний дисплей Philips вийде з режиму очікування, щоб відтворити потрібний вміст, а після завершення відтворення знову повернеться у режим очікування.
Керуйте дисплеєм через Інтернет. Професійні дисплеї Philips на базі Android оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Нова операційна система Android 8 гарантує безпеку програмного забезпечення і збереження найновіших характеристик надовго.
Підключайтесь і керуйте вмістом через Інтернет за допомогою вбудованого браузера HTML5. Використовуючи браузер на базі Chromium, створіть вміст в Інтернеті та підключіть один дисплей чи всю мережу. Відображайте вміст в альбомному чи портретному режимі з роздільною здатністю Full HD. Потокову передачу вмісту можна також відображати у вікні PIP ("картинка в картинці"). Просто підключіть дисплей до Інтернету за допомогою WiFi або кабелю RJ45 і насолоджуйтеся власними списками відтворення.
Зображення/дисплей
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Під'єднання
Зручність
Розміри
Умови експлуатації
Потужність
Звук
Мультимедійні додатки
Аксесуари
Різне
Внутрішній програвач