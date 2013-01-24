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Signage Solutions Дисплей Q-Line

65BDL3550Q/00
Загальна оцінка / 5
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    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    65BDL3550Q/00

    Зверніть на себе увагу

    Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Ultra HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити, коли потрібно.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    Зверніть на себе увагу

    Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Ultra HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити, коли потрібно.

    Зверніть на себе увагу

    Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Ultra HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити, коли потрібно.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    Зверніть на себе увагу

    Інформуйте і зачаровуйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Ultra HD серії Q-Line. Це надійне рішення можна швидко запустити, коли потрібно.

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      Дисплей 18/7, який легко налаштовувати.

      • 65 дюймів
      • Підсвітка Direct LED
      • Ultra HD
      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

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      Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.

      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.

      Вбудований мультимедійний програвач. Легке планування відтворення вмісту USB-пристрою

      Легко плануйте відтворення вмісту з USB-пристрою. Професійний дисплей Philips вийде з режиму очікування, щоб відтворити потрібний вміст, а після завершення відтворення знову повернеться у режим очікування.

      Процесор Android SoC. Власні додатки та веб-додатки

      Керуйте дисплеєм через Інтернет. Професійні дисплеї Philips на базі Android оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Нова операційна система Android 8 гарантує безпеку програмного забезпечення і збереження найновіших характеристик надовго.

      Підключайтесь і керуйте вмістом через Інтернет

      Підключайтесь і керуйте вмістом через Інтернет за допомогою вбудованого браузера HTML5. Використовуючи браузер на базі Chromium, створіть вміст в Інтернеті та підключіть один дисплей чи всю мережу. Відображайте вміст в альбомному чи портретному режимі з роздільною здатністю Full HD. Потокову передачу вмісту можна також відображати у вікні PIP ("картинка в картинці"). Просто підключіть дисплей до Інтернету за допомогою WiFi або кабелю RJ45 і насолоджуйтеся власними списками відтворення.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        64,5  дюймів
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        163,9  см
        Роздільна здатність панелі
        3840 x 2160
        Оптимальна роздільна здатність
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яскравість
        400  кд/м²
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1300:1
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Час відгуку (типовий)
        9  мсек.
        Формат кадру
        16:9
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Крок піксела
        0,372 x 0,372 мм
        Кольори дисплею
        1,07 мільярдів
        Покращення зображення
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Гребеневий 3D-фільтр
        • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
        • Послідовна розгортка
        • 3D MA деінтерлейсинг
        • Покращення динамічної контрастності
        Технологія панелі
        IPS
        Для клінічного застосування
        Попереднє налаштування тривимірного зображення (відповідність стандарту DICOM, частина 14)
        Операційна система
        Android 8.0

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 1152 x 870, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 1152 x 864, 75 Гц
        • 832 x 624, 75 Гц
        Відеоформати
        • 3840 x 2160, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 30 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 50, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц

      • Під'єднання

        Відеовхід
        • DVI-D (x1)
        • HDMI 2.0 (x3)
        • USB 2.0 (x2)
        • VGA (аналоговий D-Sub) (x1)
        Аудіовхід
        3,5-мм роз’єм
        Аудіовихід
        3,5-мм роз’єм
        Зовнішнє керування
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)
        • RJ45

      • Зручність

        Керування клавіатурою
        • Прихована
        • Можна блокувати
        Регулювання у мережі
        • RS232
        • RJ45
        Наскрізний канал сигналу
        • RS232
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Сигнал пульта дистанційного керування
        Можна блокувати
        Коміркова матриця
        До 15 x 15
        Встановлення
        Горизонтальне (16/7)
        Запуск
        • Затримка увімкнення
        • Стан увімкнення
        • Завантаження із джерела
        Вікно запуску
        увімкнення/вимкнення логотипа Philips
        Просте встановлення
        Розумна вставка

      • Розміри

        Ширина рамки
        14,9 мм (рівна рамка)
        Ширина телевізора
        1462,3  мм
        Висота телевізора
        837,3  мм
        Глибина телевізора
        68,9 мм (Г у разі кріплення на стіні) / 89,9 мм (Г з ручкою)  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        57,57  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        32,96  дюймів
        Глибина телевізора (у дюймах)
        2,71 (настінне кріплення) / 3,54 (ручка)  дюймів
        Вага виробу
        27,80  кг
        Вага виробу (у фунтах)
        61,29  фнт.
        Кріплення VESA
        400 x 400 мм, M6

      • Умови експлуатації

        Висота
        0–3000 м
        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
        20~80% відносної вологості (без конденсації)
        Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
        5~95% відносної вологості (без конденсації)

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,5 Вт
        Енергозберігаючі функції
        Smart Power
        Споживання (макс.)
        210 Вт
        Споживання енергії (типове)
        155  Вт

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт RMS

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Кабель змінного струму
        • Кабель RS232
        • Дистанційне керування
        • Батареї для пульта ДК
        • Короткий посібник
        • Кабель HDMI
        Аксесуари в комплекті
        • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м)
        • Послідовний кабель RS232
        • Гвинт M3 (x2)
        • Логотип Philips
        • Кришка для USB

      • Мультимедійні додатки

        Відтворення відео з USB
        • MPEG
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • VP8
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Різне

        Гарантія
        3 роки гарантії
        Мови екранного меню
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Польська
        • Російська
        • Іспанська
        • Турецька
        • Японська
        • Арабська
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • CB
        • BSMI
        • CU
        • EPA
        • ETL
        • FCC, клас A
        • PSB
        • VCCI

      • Внутрішній програвач

        Процесор
        • Двоядерний Cortex A53 1,1 ГГц
        • Двоядерний Cortex A73 1,15 ГГц
        Графічний процесор
        ARM Mali G51
        Пам’ять
        • 2 ГБ DDR3
        • 8 ГБ eMMC

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Кабель змінного струму
      • Кабель RS232
      • Дистанційне керування
      • Батареї для пульта ДК
      • Короткий посібник
      • Кабель HDMI

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