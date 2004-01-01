Умови пошуку
65BDL3650QE/02
Краще відображення
Залучайте свою аудиторію за допомогою цього екологічного цифрового дисплея з роздільною здатністю 4K Ultra HD. Новітній дизайн PPDS EcoDesign забезпечує безкомпромісну продуктивність 4K UHD, споживаючи вдвічі менше енергії порівняно з іншими моделями на ринку.
EcoDesign
Дисплей Philips Signage 3650 EcoDesign розроблений із застосуванням виробничих процесів, фізичних характеристик, матеріалів, упаковки та вбудованого програмного забезпечення, що менше впливає на довкілля і забезпечує кращу енергоефективність. Його створено для роботи з використанням менше половини потужності своїх аналогів і забезпечення такої ж неперевершеної продуктивності.
Ці потужні дисплеї, що працюють на платформі Android 10 SoC, оптимізовано для роботи із власними додатками Android, а вебдодатки можна встановлювати безпосередньо на дисплей. Вони гнучкі та надійні, а їхні специфікації залишатимуться актуальними довше.
Підключайтесь і керуйте вмістом через хмару за допомогою вбудованого браузера HTML5. Використовуючи браузер на базі Chromium, створіть контент в Інтернеті та підключіть один дисплей чи всю мережу. Відображайте контент в альбомному чи портретному режимі з роздільною здатністю Full HD. Просто підключіть дисплей до Інтернету за допомогою додаткового модуля Wi-Fi CRD22 або LAN і відтворюйте власні списки відтворення.
Дисплей Philips Signage 3650 EcoDesign, визнаний EPEAT і зареєстрований в цій системі, з маркуванням Gold Climate+ Ecolabel, відповідає суворим критеріям, встановлених провідною світовою системою екомаркування електроніки.
Надзвичайно важлива для вимогливих комерційних застосувань технологія FailOver – це революційна розробка, яка автоматично відтворює резервний контент на екрані у малоймовірному випадку в разі збою джерела вхідного сигналу або додатка. Просто виберіть головне вхідне з’єднання і з’єднання FailOver, і ви готові до миттєвого захисту контенту.
Бездротовий спільний доступ до екрана за допомогою наявної мережі Wi-Fi дає змогу миттєво й безпечно з’єднувати пристрої, а в разі використання нашого додаткового ключа для взаємодії HDMI можна транслювати контент безпосередньо на екран без під’єднання до захищеної мережі.
Розблокуйте потужність, універсальність та інтелектуальні функції дисплеїв Philips Signage 3650 EcoDesign віддалено за допомогою Wave. Ця еволюційна хмарна платформа дає вам повний контроль: спрощене встановлення й налаштування, моніторинг та управління дисплеями, оновлення апаратного забезпечення, керування списками відтворення та налаштування графіків енергоспоживання. Це економить ваш час, енергію та зменшує вплив на навколишнє середовище.
Легко плануйте відтворення контенту з USB-пристрою або внутрішньої пам’яті. Професійний дисплей Philips вийде з режиму очікування, щоб відтворити потрібний контент, а після завершення відтворення знову повернеться у режим очікування.
