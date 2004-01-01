Умови пошуку

      Залучайте свою аудиторію за допомогою цього екологічного цифрового дисплея з роздільною здатністю 4K Ultra HD. Новітній дизайн PPDS EcoDesign забезпечує безкомпромісну продуктивність 4K UHD, споживаючи вдвічі менше енергії порівняно з іншими моделями на ринку.

      Краще відображення

      Дисплей EcoDesign 18/7

      • 65 дюймів
      • Підсвітка Direct LED
      • Ultra HD

      Упаковка з можливістю переробки, яку виготовлено на 100% із переробленого матеріалу

      Дисплей Philips Signage 3650 EcoDesign розроблений із застосуванням виробничих процесів, фізичних характеристик, матеріалів, упаковки та вбудованого програмного забезпечення, що менше впливає на довкілля і забезпечує кращу енергоефективність. Його створено для роботи з використанням менше половини потужності своїх аналогів і забезпечення такої ж неперевершеної продуктивності.

      Процесор Android SoC. Власні додатки та веб-додатки

      Ці потужні дисплеї, що працюють на платформі Android 10 SoC, оптимізовано для роботи із власними додатками Android, а вебдодатки можна встановлювати безпосередньо на дисплей. Вони гнучкі та надійні, а їхні специфікації залишатимуться актуальними довше.

      Підключайтесь та керуйте вмістом через хмару

      Підключайтесь і керуйте вмістом через хмару за допомогою вбудованого браузера HTML5. Використовуючи браузер на базі Chromium, створіть контент в Інтернеті та підключіть один дисплей чи всю мережу. Відображайте контент в альбомному чи портретному режимі з роздільною здатністю Full HD. Просто підключіть дисплей до Інтернету за допомогою додаткового модуля Wi-Fi CRD22 або LAN і відтворюйте власні списки відтворення.

      Сертифікат EPEAT Gold Climate+

      Дисплей Philips Signage 3650 EcoDesign, визнаний EPEAT і зареєстрований в цій системі, з маркуванням Gold Climate+ Ecolabel, відповідає суворим критеріям, встановлених провідною світовою системою екомаркування електроніки.

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      Надзвичайно важлива для вимогливих комерційних застосувань технологія FailOver – це революційна розробка, яка автоматично відтворює резервний контент на екрані у малоймовірному випадку в разі збою джерела вхідного сигналу або додатка. Просто виберіть головне вхідне з’єднання і з’єднання FailOver, і ви готові до миттєвого захисту контенту.

      Додаткова взаємодія для бездротового спільного доступу до екрана

      Бездротовий спільний доступ до екрана за допомогою наявної мережі Wi-Fi дає змогу миттєво й безпечно з’єднувати пристрої, а в разі використання нашого додаткового ключа для взаємодії HDMI можна транслювати контент безпосередньо на екран без під’єднання до захищеної мережі.

      Підтримка Philips Wave для дистанційного керування

      Розблокуйте потужність, універсальність та інтелектуальні функції дисплеїв Philips Signage 3650 EcoDesign віддалено за допомогою Wave. Ця еволюційна хмарна платформа дає вам повний контроль: спрощене встановлення й налаштування, моніторинг та управління дисплеями, оновлення апаратного забезпечення, керування списками відтворення та налаштування графіків енергоспоживання. Це економить ваш час, енергію та зменшує вплив на навколишнє середовище.

      Wi-Fi і Bluetooth 5.2 через додатковий модуль

      Легко плануйте відтворення контенту з USB-пристрою або внутрішньої пам’яті. Професійний дисплей Philips вийде з режиму очікування, щоб відтворити потрібний контент, а після завершення відтворення знову повернеться у режим очікування.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        163.9  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        64.5  дюймів
        Формат кадру
        16:9
        Роздільна здатність панелі
        3840 x 2160
        Крок пікселя
        0,372 x 0,372 мм
        Оптимальна роздільна здатність
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яскравість
        350  кд/м²
        Кольори дисплею
        1,06 мільярда
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1200:1
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Час відгуку (типовий)
        8  мсек.
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Покращення зображення
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
        • Послідовна розгортка
        • Покращення динамічної контрастності
        Технологія панелі
        IPS
        Операційна система
        Android 10
        Імла
        25%

      • Під'єднання

        Аудіовихід
        3,5-мм роз’єм
        Відеовхід
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        • USB 3.0 (x2)
        Аудіовхід
        3,5-мм роз’єм
        Інші з’єднання
        micro SD
        Зовнішнє керування
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)
        • RJ45
        Додаткова функція WiFi
        Апаратний ключ Wi-Fi CRD22

      • Зручність

        Встановлення
        • Горизонтальне (18/7)
        • Вертикальне (18/7)
        Коміркова матриця
        До 15 x 15
        Керування клавіатурою
        • Прихована
        • Можна блокувати
        Сигнал пульта дистанційного керування
        Можна блокувати
        Наскрізний канал сигналу
        • RS232
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        Просте встановлення
        Розумна вставка
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Регулювання у мережі
        • RS232
        • RJ45

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт RMS

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
        Споживання енергії (типове)
        86  Вт
        Споживання енергії (макс.)
        133 Вт
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,5 Вт
        Енергозберігаючі функції
        Smart Power
        Клас маркування енергоспоживання
        C

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 1152 x 870, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 1152 x 864, 75 Гц
        • 832 x 624, 75 Гц
        • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Гц
        Відеоформати
        • 480p, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 50, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 3840 x 2160p, 24, 25, 30, 60 Гц

      • Розміри

        Ширина телевізора
        1462,3  мм
        Вага виробу
        28,5  кг
        Висота телевізора
        837,3  мм
        Глибина телевізора
        68,9 мм (Г у разі кріплення на стіні) / 89,9 мм (Г з ручкою)  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        57,57  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        32.96  дюймів
        Настінне кріплення
        400 x 400 мм, M8
        Глибина телевізора (у дюймах)
        2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  дюймів
        Ширина рамки
        14,9 мм (рівна рамка)
        Вага виробу (у фунтах)
        62,83  фнт.

      • Умови роботи

        Висота над рівнем моря
        0–3000 м
        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        30 000  годин(-и)
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C
        Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
        20~80% відносної вологості (без конденсації)
        Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
        5~95% відносної вологості (без конденсації)

      • Мультимедійні застосунки

        Відтворення відео з USB
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Внутрішній програвач

        Процесор
        Quad Core Cortex A55
        Графічний процесор
        G52 MC1
        Пам’ять
        • 16 ГБ
        • 3 ГБ DDR

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м) (x1)
        • Послідовний кабель RS232
        • Логотип Philips (x1)
        • Кришка для USB (x1)
        • Кабель змінного струму
        • Кришка перемикача змінного струму
        • Затискач для кабелю (x2)
        • Короткий посібник
        • Кабель RS232

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Польська
        • Російська
        • Іспанська
        • Турецька
        • Японська
        • Арабська
        Гарантія
        3 роки гарантії
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • CB
        • BSMI
        • FCC, клас A
        • VCCI
        • J-Moss
        • ETL
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.

