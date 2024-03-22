Надчітке зображення. Яскравий перегляд.

Незалежно від того, що ви дивитесь, вам сподобається яскраве, ультрачітке зображенням з яскравими кольорами. Крім того, цей телевізор 4K (UHD) Ambilight сумісний з усіма основними форматами HDR, щоб під час трансляції контенту HDR ви бачили більше деталей, навіть на темних і світлих ділянках.