Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Портативний радіоприймач

    AE2800/12
    Отримайте підтримку для цього виробу
    • Насолоджуйтеся улюбленим радіо Насолоджуйтеся улюбленим радіо Насолоджуйтеся улюбленим радіо
      -{discount-value}

      Портативний радіоприймач

      AE2800/12
      Загальна оцінка / 5

      Насолоджуйтеся улюбленим радіо

      Цей радіоприймач із дерев’яним покриттям має потужний високоякісний вбудований динамік, дозволяє налаштувати радіохвилі FM/MW/LW і забезпечує неймовірне відтворення улюблених програм. Можливість налаштування 30 станцій та великий РК-дисплей із підсвіткою роблять радіоприймач легким у користуванні навіть за слабкого освітлення. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Портативний радіоприймач

      Насолоджуйтеся улюбленим радіо

      Цей радіоприймач із дерев’яним покриттям має потужний високоякісний вбудований динамік, дозволяє налаштувати радіохвилі FM/MW/LW і забезпечує неймовірне відтворення улюблених програм. Можливість налаштування 30 станцій та великий РК-дисплей із підсвіткою роблять радіоприймач легким у користуванні навіть за слабкого освітлення. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Портативний радіоприймач

        Портативний радіоприймач

        - {discount-value}

        Усього:

        recurring payment

        Насолоджуйтеся улюбленим радіо

        завдяки доступу до встановлених станцій одним дотиком

        • FM/MW/LW, цифрове налаштування
        • Легкий вибір однієї з 30 станцій
        • Годинник, аудіовхід
        • Робота від батареї або електромережі
        Вбудований гучномовець для гучного відтворення радіо з хорошою якістю звуку

        Вбудований гучномовець для гучного відтворення радіо з хорошою якістю звуку

        Гучномовець забезпечує хорошу якість звуку для більшого задоволення.

        Великий РК-дисплей із підсвіткою для легкого перегляду за слабкого освітлення

        Великий РК-дисплей із підсвіткою для легкого перегляду за слабкого освітлення

        РК-дисплей із підсвіткою забезпечує легкий перегляд та роботу за слабкого освітлення і миттєво надає чітку інформацію.

        Індикатор низького заряду батарей, який повідомляє про рівень заряду батареї

        Індикатор низького заряду батарей, який повідомляє про рівень заряду батареї

        Індикатор низького заряду батарей засвічується, коли рівень заряду батареї низький.

        Робота від електромережі та батарей для гнучкого встановлення

        Робота від електромережі та батарей для гнучкого встановлення

        Використовуйте радіоприймач Philips із живленням від батарей або електромережі і насолоджуйтеся чудовою зручністю та гнучкістю. Коли розетки немає або Ви не хочете загороджувати простір кабелями, просто використовуйте радіоприймач із батареями. Коли потрібне постійне та стабільне живлення, під’єднайте радіоприймач безпосередньо до розетки. Тепер можна справді насолоджуватися свободою прослуховування в будь-якому місці.

        Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

        Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

        Одне просте під’єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп’ютерів. Просто під’єднайте пристрій до роз’єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп’ютерах під’єднання можна виконати через роз’єм для навушників. Після під’єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.

        Цифровий тюнер FM/MW/LW з 30 попередньо встановленими станціями

        Вбудований цифровий тюнер FM/MW/LW дозволяє насолоджуватися улюбленими піснями або новинами з радіостанцій щодня. Просто налаштуйте станцію, яку потрібно зберегти, а потім натисніть та утримуйте кнопку програмування, щоб зберегти частоту. Можна зберегти до 30 радіостанцій і слухати улюблені програми в будь-якому місці.

        Програмування станцій одним натисненням для додаткової зручності

        У пам’яті цього радіоприймача можна зберегти до 30 станцій (10 для діапазону FM, 10 для MW та 10 для LW) для додаткової зручності. Вибравши станцію за допомогою цифрового тюнера, її можна зберегти, скориставшись однією з кнопок програмування станцій. Щоб перейти до потрібної станції згодом, просто натисніть ту саму кнопку програмування із цифрою. Надалі не потрібно буде знову шукати цю станцію.

        Вбудована функція годинника

        Вбудований годинник забезпечує точний час. Коли радіо вимкнено, вмикається відображення годинника для додаткової зручності.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Вихідна потужність
          1,2 Вт RMS
          Регулятор гучності
          збільшення/зменшення
          Звукова система
          моно

        • Під'єднання

          Аудіовхід
          Так

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Автоматичне цифрове налаштування
          Так
          Діапазони тюнера
          • FM
          • MW
          • LW
          Запрограмовані станції
          30 (по 10 для кожного діапазону)

        • Зручність

          Підсвітка
          Так
          Колір підсвітки
          білий
          Тип дисплея
          РК-дисплей

        • Потужність

          Тип батареї
          Розмір C (LR14)
          Напруга батареї
          1.5  В
          Потужність, що споживається від електромережі
          5 В змінного струму, 1 А
          Кількість батарей
          4
          Живлення
          220–240  В

        • Аксесуари

          Короткий посібник
          Так
          Адаптер змінного струму
          Так

        • Розміри

          Глибина головного блока
          72  мм
          Висота головного блока
          161  мм
          Ширина головного блока
          242  мм
          Вага виробу
          1,4  кг

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Телевізори Philips

            Телевізори із Ambilight
            Телевізори OLED
            the one
            Ambilight TV FC Barcelona
            Ігровий телевізор Philips
            Домашній звук

            Звук Philips

            Навушники
            Звукові системи
            Бездротові гучномовці
            Домашні аудіосистеми
            Fidelio
            Додаток для навушників
            Партійні спікери

            Підтримка

            Підтримка телевізорів
            Підтримка звуку
            Реєстрація виробів
            Оновлення програмного забезпечення і драйверів
            Зв’яжіться з нами

            Ми у мережі

            Facebook
            Instagram
            YouTube
            Карта сайту

            Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

            Я розумію

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.