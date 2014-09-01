Програмування станцій одним натисненням для додаткової зручності

У пам’яті цього радіоприймача можна зберегти до 30 станцій (10 для діапазону FM, 10 для MW та 10 для LW) для додаткової зручності. Вибравши станцію за допомогою цифрового тюнера, її можна зберегти, скориставшись однією з кнопок програмування станцій. Щоб перейти до потрібної станції згодом, просто натисніть ту саму кнопку програмування із цифрою. Надалі не потрібно буде знову шукати цю станцію.