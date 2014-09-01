Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Насолоджуйтеся улюбленим радіо
Цей радіоприймач із дерев’яним покриттям має потужний високоякісний вбудований динамік, дозволяє налаштувати радіохвилі FM/MW/LW і забезпечує неймовірне відтворення улюблених програм. Можливість налаштування 30 станцій та великий РК-дисплей із підсвіткою роблять радіоприймач легким у користуванні навіть за слабкого освітлення. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся улюбленим радіо
Цей радіоприймач із дерев’яним покриттям має потужний високоякісний вбудований динамік, дозволяє налаштувати радіохвилі FM/MW/LW і забезпечує неймовірне відтворення улюблених програм. Можливість налаштування 30 станцій та великий РК-дисплей із підсвіткою роблять радіоприймач легким у користуванні навіть за слабкого освітлення. Переглянути усі переваги
Портативний радіоприймач
Усього:
recurring payment
Гучномовець забезпечує хорошу якість звуку для більшого задоволення.
РК-дисплей із підсвіткою забезпечує легкий перегляд та роботу за слабкого освітлення і миттєво надає чітку інформацію.
Індикатор низького заряду батарей засвічується, коли рівень заряду батареї низький.
Використовуйте радіоприймач Philips із живленням від батарей або електромережі і насолоджуйтеся чудовою зручністю та гнучкістю. Коли розетки немає або Ви не хочете загороджувати простір кабелями, просто використовуйте радіоприймач із батареями. Коли потрібне постійне та стабільне живлення, під’єднайте радіоприймач безпосередньо до розетки. Тепер можна справді насолоджуватися свободою прослуховування в будь-якому місці.
Одне просте під’єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп’ютерів. Просто під’єднайте пристрій до роз’єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп’ютерах під’єднання можна виконати через роз’єм для навушників. Після під’єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.
Вбудований цифровий тюнер FM/MW/LW дозволяє насолоджуватися улюбленими піснями або новинами з радіостанцій щодня. Просто налаштуйте станцію, яку потрібно зберегти, а потім натисніть та утримуйте кнопку програмування, щоб зберегти частоту. Можна зберегти до 30 радіостанцій і слухати улюблені програми в будь-якому місці.
У пам’яті цього радіоприймача можна зберегти до 30 станцій (10 для діапазону FM, 10 для MW та 10 для LW) для додаткової зручності. Вибравши станцію за допомогою цифрового тюнера, її можна зберегти, скориставшись однією з кнопок програмування станцій. Щоб перейти до потрібної станції згодом, просто натисніть ту саму кнопку програмування із цифрою. Надалі не потрібно буде знову шукати цю станцію.
Вбудований годинник забезпечує точний час. Коли радіо вимкнено, вмикається відображення годинника для додаткової зручності.
Звук
Під'єднання
Тюнер/Прийом/Передача
Зручність
Потужність
Аксесуари
Розміри
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.