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Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.
Аудіосистема Philips має два будильники. Налаштуйте один будильник для себе, а інший – для близької людини.
Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.
4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Tomo
18/08/2013
Česká republika
Dobrý výrobek, který má ale své mouchy
Výrobek je kvalitní, zpracování skvělé, ale má některé nedodělky. Především mě chybí regulace basů. Výšek je akorát, basů už na můj vkus až moc. Především poslech řeči už je nesrozumitelný, na některé hudební žánry už se nehodí. Někomu to ovšem může vyhovovat. Budík sem kupoval především kvůli internetovému rádiu. To je bohužel s aplikací DockStudio nepoužitelné. Spárování s telefonem přes bluetooth proběhne bez problémů, ovšem po připojení telefonu k WiFi pro stream rádia signál vypadne. Sítě WiFi a BT se zkrátka mezi sebou bijí. Takže pokud nemáte dostatečně rychlá mobilní data, internetové rádio si neužijete. Na podpoře Philips mi odpověděli vyhýbavě, dle mého tenhle problém nelze z jejich strany nyní vyřešit. Kdyby šel alespoň konektor miniUSB využít i pro přenos dat namísto BT, pak by problém s rušením síti odpadl. Ten lze ale využít pouze pro dobíjení. Dále nelze vložit záložní baterii. Krátký výpadek proudu do cca půl hodiny budík zvládne, při delším už čas vypadne.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AS141 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AS141 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®