Ładny, estetyczny wygląd, nie zajmuje zbyt wiele miejsca, jakość w stosunku do ceny dobra, trochę słabe basy, raczej nie nadaje się dla osób słuchających muzyki na tzw. maxa. super do codziennego użytku na zasadzie grania podczas innych zajęć. jak dla mnie zbyt delikatna klapka od zamykania cd niestety po 2 latach pękła, ale może dlatego że moja kotka uznała sprzęt za bardzo wygodne legowisko. ogólnie dobry z plusikiem