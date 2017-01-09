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Більше не доступний
Стереотюнер FM/MW
Функція відтворення програмованих доріжок компакт-диска дозволяє відтворювати улюблені доріжки в потрібному порядку.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
passat28
09/01/2017
Polska
Dobra jakość dźwięku
Jedyna wada to przełączniki między radiem a cd trzeszczą i chwilami zanika głos
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ1038 Bumbox CD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ1038 Bumbox CD
stynka
09/11/2013
Polska
polecam dla osób które nie słuchaja muzyki na tzw maxa
Ładny, estetyczny wygląd, nie zajmuje zbyt wiele miejsca, jakość w stosunku do ceny dobra, trochę słabe basy, raczej nie nadaje się dla osób słuchających muzyki na tzw. maxa. super do codziennego użytku na zasadzie grania podczas innych zajęć. jak dla mnie zbyt delikatna klapka od zamykania cd niestety po 2 latach pękła, ale może dlatego że moja kotka uznała sprzęt za bardzo wygodne legowisko. ogólnie dobry z plusikiem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ1038 Bumbox CD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ1038 Bumbox CD