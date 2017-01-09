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AZ1038 CD Soundmachine

AZ1038/12

4

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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Тюнер FM/MW для прослуховування радіо

Тюнер FM/MW для прослуховування радіо

Стереотюнер FM/MW

Можливість програмування 20 доріжок CD

Функція відтворення програмованих доріжок компакт-диска дозволяє відтворювати улюблені доріжки в потрібному порядку.

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4.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

09/01/2017

Polska

Polska

Dobra jakość dźwięku

Jedyna wada to przełączniki między radiem a cd trzeszczą i chwilami zanika głos

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AZ1038 Bumbox CD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AZ1038 Bumbox CD

09/11/2013

Polska

Polska

polecam dla osób które nie słuchaja muzyki na tzw maxa

Ładny, estetyczny wygląd, nie zajmuje zbyt wiele miejsca, jakość w stosunku do ceny dobra, trochę słabe basy, raczej nie nadaje się dla osób słuchających muzyki na tzw. maxa. super do codziennego użytku na zasadzie grania podczas innych zajęć. jak dla mnie zbyt delikatna klapka od zamykania cd niestety po 2 latach pękła, ale może dlatego że moja kotka uznała sprzęt za bardzo wygodne legowisko. ogólnie dobry z plusikiem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AZ1038 Bumbox CD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AZ1038 Bumbox CD

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