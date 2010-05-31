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    AZ202/12
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      AZ202/12
      Загальна оцінка / 5

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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        Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

        Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

        Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.

        Довільне/повторюване відтворення компакт-диска для персоналізованого прослуховування музики

        Довільне/повторюване відтворення компакт-диска для персоналізованого прослуховування музики

        Функція "Довільно/Повтор" допомагає позбутися від нудного прослуховування музики в тому самому порядку. Після завантаження улюблених пісень на програвач потрібно лише вибрати один із режимів – "Довільно" або "Повтор" – для відтворення доріжок у різних режимах. Насолоджуйтеся щоразу іншим та унікальним відтворенням музики із програвача.

        Тюнер FM/MW для прослуховування радіо

        Тюнер FM/MW для прослуховування радіо

        Стереотюнер FM/MW

        MP3 Link для відтворення музики з портативних пристроїв

        MP3 Link для відтворення музики з портативних пристроїв

        MP3 Link забезпечує безпосереднє відтворення MP3-вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, MP3 Link надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.

        Відтворення CD, CD-R та CD-RW

        Відтворення CD, CD-R та CD-RW

        Вироби компанії Philips сумісні з багатьма дисками, доступними на ринку. Ця аудіосистема дозволяє відтворювати музику з дисків CD, CD-R та CD-RW. Сумісність із CD-RW (компакт-дисками з можливістю перезапису) означає, що Ваша аудіосистема може відтворювати як компакт-диски з можливістю запису (CD-R), так і компакт-диски з можливістю перезапису (CD-RW). Диски CD-R можна записати один раз і відтворювати на будь-якому програвачі компакт-дисків, а диски CD-RW можна записувати й перезаписувати безліч разів і відтворювати лише на сумісних програвачах компакт-дисків.

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            Fidelio
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            Партійні спікери

            Підтримка

            Підтримка телевізорів
            Підтримка звуку
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