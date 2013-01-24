Легке випрямлення і блиск завдяки функції іонізації
Довші пластини нових щипців для розпрямлення волосся Essential Care з іонним доглядом, спеціально створені для швидкого та легкого використання, лагідні до волосся і дозволяють швидше отримати прямі та блискучі зачіски. Переглянути усі переваги
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Легке випрямлення і блиск завдяки функції іонізації
Довші пластини нових щипців для розпрямлення волосся Essential Care з іонним доглядом, спеціально створені для швидкого та легкого використання, лагідні до волосся і дозволяють швидше отримати прямі та блискучі зачіски. Переглянути усі переваги
Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.
Щипці для розпрямлення волосся мають замок блокування. Цей замок, розміщений внизу щипців, блокує пластини, забезпечуючи швидке та легке зберігання та запобігаючи випадковому пошкодженню щипців.
Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою іонного кондиціонування. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладким та слухняним.
Щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 60 секунд
Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.
Довші пластини забезпечують кращий контакт із волоссям і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів розпрямлення.
2 роки гарантії.
Пластини з гладеньким керамічним покриттям запобігають пошкодженню волосся під час моделювання зачіски.
Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.
Технічні специфікації
Характеристики
Обслуговування