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Satinelle Essential

Компактний дротовий епілятор

BRE285/00
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Епіляція – це просто Епіляція – це просто Епіляція – це просто
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    Satinelle Essential Компактний дротовий епілятор

    BRE285/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Епіляція – це просто

    Насолоджуйтеся гладенькими ніжками протягом тижнів завдяки епілятору Philips Satinelle. Він лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм із коренем. Епіляція – це просто завдяки ергономічній ручці та головці, яку можна мити для оптимальної гігієни. Переглянути усі переваги

    Satinelle Essential Компактний дротовий епілятор

    Епіляція – це просто

    Насолоджуйтеся гладенькими ніжками протягом тижнів завдяки епілятору Philips Satinelle. Він лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм із коренем. Епіляція – це просто завдяки ергономічній ручці та головці, яку можна мити для оптимальної гігієни. Переглянути усі переваги

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      Епіляція – це просто

      Гладенька шкіра на кілька тижнів

      • Із підсвіткою
      • Для ніг та чутливих ділянок
      • + 7 аксесуарів
      Ефективна система епіляції видаляє волосся з коренем

      Ефективна система епіляції видаляє волосся з коренем

      Ефективна система епіляції видаляє волосся, залишаючи шкіру гладенькою на кілька тижнів

      Унікальна вбудована підсвітка для кращої видимості дрібного волосся

      Унікальна вбудована підсвітка для кращої видимості дрібного волосся

      Завдяки унікальній вбудованій підсвітці Ви будете пропускати менше волосся, що гарантує ефективнішу епіляцію.

      2 налаштування швидкості для захоплення тоншого і товстішого волосся

      2 налаштування швидкості для захоплення тоншого і товстішого волосся

      2 налаштування швидкості для видалення тоншого і товстішого волосся та забезпечення більш персоналізованих процедур.

      Фігурна ергономічна ручка для зручного користування

      Фігурна ергономічна ручка для зручного користування

      Завдяки заокругленій формі пристрій ідеально вміщається у руці, що дозволяє зручно видаляти волосся. А ще він чудовий на вигляд!

      Головку епілятора можна мити – для додаткової гігієни та легкого чищення

      Головку епілятора можна мити – для додаткової гігієни та легкого чищення

      Цей епілятор має головку, яку можна мити. Головку можна від’єднати та помити проточною водою для кращої гігієни

      Бритвена головка та гребінець для ретельного гоління

      Бритвена головка та гребінець для ретельного гоління

      Бритвена головка та гребінець забезпечують ретельне гоління та більш лагідне застосування на різних ділянках тіла.

      У комплекті головка тримера і гребінець для бікіні

      У комплекті головка тримера і гребінець для бікіні

      У комплект пристрою входить головка тримера та гребінець для бікіні для підстригання та моделювання інтимних зон для більшої зручності.

      У комплекті масажна насадка

      У комплекті масажна насадка

      Масажна насадка тамує неприємні відчуття під час епіляції.

      Рукавичка для пілінгу запобігає вростанню волосся

      Рукавичка для пілінгу запобігає вростанню волосся

      Рукавичка для пілінгу запобігає вростанню волосся між сеансами епіляції.

      Дорожній футляр

      Дорожній футляр

      Дорожній футляр для зберігання і транспортування

      Технічні характеристики

      • Ефективність

        Система епіляції
        Ефективна система епіляції
        Епіляційні диски
        Диски, що лагідно вищипують волосся

      • Конструкція

        Ручка
        Компактний

      • Характеристики

        Робота від мережі
        Так

      • Простота у користуванні

        Підсвітка
        Так
        Ручка
        Ергономічна
        Головку епілятора можна мити
        Так

      • Аксесуари

        Бритвена головка
        Так
        Гребінець бритвеної головки
        Так
        Голова тримера
        Так
        Гребінець тримера для зони бікіні
        Так
        Масажна насадка
        Так
        Рукавичка для пілінгу
        Так
        Футляр
        Основний футляр
        Щітка для очищення
        Так

      • Технічні характеристики

        Напруга
        15  В

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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