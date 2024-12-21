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Ефективна система епіляції
Вбудована підсвітка
2 налаштування швидкості
Головку епілятора можна мити
7 аксесуарів у комплекті
Ефективна система епіляції видаляє волосся, залишаючи шкіру гладенькою на кілька тижнів
Завдяки унікальній вбудованій підсвітці Ви будете пропускати менше волосся, що гарантує ефективнішу епіляцію.
2 налаштування швидкості для видалення тоншого і товстішого волосся та забезпечення більш персоналізованих процедур.
4.7
з 5
324
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
West007
21/12/2024
Україна
Перевірений покупець
Виріб справляється зі своїми функціями
Трішки шумний,але загалом виконує повністю свої задачі,краще на коротші волоски-не так боляче
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Essential BRE285/00 Епілятор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Essential BRE285/00 Епілятор
Robinka
18/07/2024
Україна
Перевірений покупець
Товаром дуже задоволені, рекомендуємо!!!
Отримала в подарунок, користуюсь 2 тижні, поки що все супер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Епілятор Philips BRE275/00 серії Satinelle Essential
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Епілятор Philips BRE275/00 серії Satinelle Essential
Kiti2023
27/11/2023
Україна
Задоволена вибором
Користуюся вже 6місяців, працює нормально, видаляє все ефективно, нарікань не маю. Рекомендую.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Епілятор Philips BRE235/00 серії Satinelle Essential
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Епілятор Philips BRE235/00 серії Satinelle Essential