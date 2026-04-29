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Satinelle Prestige Епілятор для вологого та сухого використання
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BRE650/00
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Стислий посібник - English (US)
Посібник з важливою інформацією
Всі (6)
Чи може епіляція пошкодити лімфатичні судини під пахвами?
Чи слід використовувати епілятор або жіночу бритву Philips на вологій чи сухій шкірі?
Чи можна полоскати вироби для депіляції Philips?
Як змінити налаштування швидкості епілятора Philips Satinelle?
Чи можна подорожувати з моїм пристроєм Philips для підстригання волосся або догляду?
Як користуватися насадками епілятора Philips?
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