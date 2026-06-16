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  • Персоналізоване видалення волосся із SenseIQ
  • Персоналізоване видалення волосся із SenseIQ
  • Персоналізоване видалення волосся із SenseIQ

Більше не доступний

Lumea від PhilipsФотоепілятор

BRI955/00

4.5
| (724) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб
Персоналізоване видалення волосся із SenseIQ
Технологія IPL із SenseIQ забезпечує видалення волосся на всьому тілі на тривалий час у домашніх умовах. Отримайте ідеально гладеньку шкіру та персоналізовані поради в додатку Lumea IPL.
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Насолоджуйтеся гладенькою шкірою без волосся до 12 місяців*

Персоналізоване видалення волосся із SenseIQ

  • Гладенька шкіра без волосся до 12 місяців*

  • 3 розумні, вигнуті насадки для різних частин тіла

  • Сенсор SmartSkin

  • Ресурс лампи до 39 років використання**

  • Автономна робота та робота від мережі

Комплексне рішення для обличчя та тіла з трьома розумними насадками

Спеціально розроблені насадки ідеально підходять до вигинів вашого тіла та використовуються з найефективнішими програмами для обробки кожної ділянки тіла. Насадка для обличчя: плоска форма й маленьке віконце з УФ-фільтром. Насадка для тіла: вигнута всередину форма й велике віконце. Високоточна насадка: вигнута назовні форма для важкодоступних місць.

Оптимізуйте процедури обробки з додатком Philips Lumea IPL

Наш безкоштовний навчальний додаток допоможе вам спланувати та дотримуватися графіку процедур обробки, а потім крок за кроком проведе вас через кожен сеанс. Завантажили понад 2,1 млн користувачів.

Розроблено у співпраці з дерматологами для зручності та ефективного використання

Розроблено у співпраці з дерматологами для зручності та ефективного використання

Як лідер у галузі технологій для здоров’я компанія Philips у співпраці з дерматологами розробила фотоепілятор Lumea IPL для зручного, ефективного та безпечного використання в домашніх умовах. Завдяки технології, що використовується в професійних салонах, Lumea IPL забезпечує дбайливу обробку шкіри навіть у чутливих зонах.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

724

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

16/06/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Philips Lumea 9900- чесний відгук після 8 процедур

Користуюся Philips Lumea 9900 BRI973/00 і зараз пройшла 8 процедур. Результат мене приємно здивував. Волосся стало значно менше, особливо темного та жорсткого. У зоні пахв зараз залишаються переважно дуже тонкі та світлі волоски, які практично не видно у звичайному житті — помітити їх можна лише зблизька під певним кутом освітлення, на ногах теж чудовий результат, зона бікіні- потрібно трохи більше часу, можливо десь пропускала прохід. Процедури комфортні, шкіра реагує добре, подразнення в мене не було. Дуже подобається можливість робити все вдома у зручний час. Також хочу відзначити невеликий нюанс із самим приладом. На віконці для спалахів з’явилися дрібні плямки/точки, які не вдається прибрати жодним способом очищення. Вони не впливають на роботу фотоепілятора і результат процедур, але як візуальний момент залишилися і трохи помітні. Окремо хочу відзначити застосунок. Він допомагає не пропускати процедури та нагадує про наступний сеанс. Підрахунок необхідної кількості спалахів для зони не використовувала. Зазвичай орієнтувалася на повне покриття ділянки шкіри: проводила насадкою послідовно, з невеликим перекриттям сусідніх зон, щоб не залишати необроблених місць. Такий підхід мене цілком влаштував і дав хороший результат. Після останнього оновлення з’явився плюс — ноги тепер поділені на гомілки та стегна, що зручніше для відстеження оброблених зон. Але є й мінуси. Якщо фактично вже час переходити на підтримувальні процедури раніше, ніж пропонує застосунок, змінити графік неможливо .Також після оновлення виникла плутанина з історією процедур, оскільки раніше для стегон доводилося обирати іншу зону, і тепер скоригувати ці записи непросто. Загалом покупкою дуже задоволена. Вже після 4-5 процедур кількість волосся суттєво зменшилася, а необхідність гоління стала значно рідшою. Для домашнього використання це одна з найкращих покупок для догляду за собою.

Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI973/00 серії 9900

Date of Use 2026-03-10

Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI973/00 серії 9900

Date of Use 2026-03-10

01/05/2026

Україна

Україна

Чудовий виріб та додаток

Зробила 4 процедури всього на багатьох зонах тіла. Вже бачу результати, на деяких участках волосся вже не росте, на деяких ще є (можливо пропускала десь), але результат помітний вже є, що не може не радувати. Також хочу відмітити сам додаток, видно що робили із турботою, дуже багато різних рекомендацій, є графік та нагадування, а саме важливо що є коротенькі відео, це чудово!

Плюси

Є результат, мобільний пристрій не привʼязує до місця та часу як в салоні, зручний та функціональний додаток, легкий та зрозумілий девайс.

Мінуси

Єдине чого б хотілось, це якісь захисні окуляри до них, бо все ж таки червоний колір яскравий. Але не критично

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI973/00 серії 9900

Date of Use 2026-03-13

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI973/00 серії 9900

Date of Use 2026-03-13

27/03/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Виріб має чудові функції

В е було добре, до моменту поки він не зламався, став працювати не коректно. Відр Правила по гарантії до philips

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI973/00 серії 9900

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фотоепілятор Lumea від Philips BRI973/00 серії 9900

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      Примітки

      1. Середній результат зменшення кількості волосся після 12 процедур: на ногах до 86%, у зоні бікіні до 70%, під пахвами до 67%. Індивідуальні результати можуть відрізнятись.

      2. Вирахувано для використання на гомілках, у зоні бікіні, під пахвами та на обличчі. Термін використання лампи не подовжує 2-річну гарантію Philips.