Користуюся Philips Lumea 9900 BRI973/00 і зараз пройшла 8 процедур. Результат мене приємно здивував. Волосся стало значно менше, особливо темного та жорсткого. У зоні пахв зараз залишаються переважно дуже тонкі та світлі волоски, які практично не видно у звичайному житті — помітити їх можна лише зблизька під певним кутом освітлення, на ногах теж чудовий результат, зона бікіні- потрібно трохи більше часу, можливо десь пропускала прохід. Процедури комфортні, шкіра реагує добре, подразнення в мене не було. Дуже подобається можливість робити все вдома у зручний час. Також хочу відзначити невеликий нюанс із самим приладом. На віконці для спалахів з’явилися дрібні плямки/точки, які не вдається прибрати жодним способом очищення. Вони не впливають на роботу фотоепілятора і результат процедур, але як візуальний момент залишилися і трохи помітні. Окремо хочу відзначити застосунок. Він допомагає не пропускати процедури та нагадує про наступний сеанс. Підрахунок необхідної кількості спалахів для зони не використовувала. Зазвичай орієнтувалася на повне покриття ділянки шкіри: проводила насадкою послідовно, з невеликим перекриттям сусідніх зон, щоб не залишати необроблених місць. Такий підхід мене цілком влаштував і дав хороший результат. Після останнього оновлення з’явився плюс — ноги тепер поділені на гомілки та стегна, що зручніше для відстеження оброблених зон. Але є й мінуси. Якщо фактично вже час переходити на підтримувальні процедури раніше, ніж пропонує застосунок, змінити графік неможливо .Також після оновлення виникла плутанина з історією процедур, оскільки раніше для стегон доводилося обирати іншу зону, і тепер скоригувати ці записи непросто. Загалом покупкою дуже задоволена. Вже після 4-5 процедур кількість волосся суттєво зменшилася, а необхідність гоління стала значно рідшою. Для домашнього використання це одна з найкращих покупок для догляду за собою.