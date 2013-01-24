Розроблена дерматологами технологія IPL для домашнього використання

Абревіатура IPL розшифровується як Intense Pulsed Light – «інтенсивний світловий імпульс». Ця технологія використовує тепле м’яке світло для введення волосяної цибулини в стан «сну». Світло проходить до кореня волоса, змушуючи фолікулу перейти у фазу спокою та стимулюючи уповільнення росту волосся. Повторюйте процедури для того, щоб поступово призупинити ріст волосся і зробити шкіру красивою та гладкою на дотик. Фотоепілятор Philips Lumea, розроблений дерматологами й протестований у клінічних випробуваннях, забезпечує просте, ефективне та комфортне видалення волосся навіть у чутливих областях у домашніх умовах.