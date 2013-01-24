Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Позбудьтеся волосся на 6 місяців*
Найефективніша технологія інтенсивного світлового імпульсу (IPL), через 6 місяців після повного циклу обробки**. Технологія IPL із SenseIQ забезпечує видалення волосся на всьому тілі на тривалий час у домашніх умовах. Отримайте ідеально гладку шкіру та персоналізовані поради в програмі Lumea IPL. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Позбудьтеся волосся на 6 місяців*
Найефективніша технологія інтенсивного світлового імпульсу (IPL), через 6 місяців після повного циклу обробки**. Технологія IPL із SenseIQ забезпечує видалення волосся на всьому тілі на тривалий час у домашніх умовах. Отримайте ідеально гладку шкіру та персоналізовані поради в програмі Lumea IPL. Переглянути усі переваги
Позбудьтеся волосся на 6 місяців*
Найефективніша технологія інтенсивного світлового імпульсу (IPL), через 6 місяців після повного циклу обробки**. Технологія IPL із SenseIQ забезпечує видалення волосся на всьому тілі на тривалий час у домашніх умовах. Отримайте ідеально гладку шкіру та персоналізовані поради в програмі Lumea IPL. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Позбудьтеся волосся на 6 місяців*
Найефективніша технологія інтенсивного світлового імпульсу (IPL), через 6 місяців після повного циклу обробки**. Технологія IPL із SenseIQ забезпечує видалення волосся на всьому тілі на тривалий час у домашніх умовах. Отримайте ідеально гладку шкіру та персоналізовані поради в програмі Lumea IPL. Переглянути усі переваги
Пристрій для видалення волосся з IPL
Ціна магазину Philips
Усього:
Абревіатура IPL розшифровується як Intense Pulsed Light – «інтенсивний світловий імпульс». Ця технологія використовує тепле м’яке світло для введення волосяної цибулини в стан «сну». Світло проходить до кореня волоса, змушуючи фолікулу перейти у фазу спокою та стимулюючи уповільнення росту волосся. Повторюйте процедури для того, щоб поступово призупинити ріст волосся і зробити шкіру красивою та гладкою на дотик. Фотоепілятор Philips Lumea, розроблений дерматологами й протестований у клінічних випробуваннях, забезпечує просте, ефективне та комфортне видалення волосся навіть у чутливих областях у домашніх умовах.
Об’єктивні дослідження підтверджують скорочення кількості волосся на 92% після трьох процедур***. Виконуйте перші чотири процедури кожні два тижні, а наступні вісім процедур – кожні чотири тижні. Через 12 процедур можна насолоджуватися гладенькою шкірою без волосся протягом шести місяців*.
Відчуває. Датчик SmartSkin у пристрої Lumea визначає колір шкіри й найоптимальніше налаштування світла. Адаптує. Розумні насадки адаптують програми, створені для кожної ділянки тіла. Піклується. Розроблений у співпраці з дерматологами й натхненний вами для лагідного, тривалого видалення волосся навіть на чутливих ділянках****.
Ваше тіло – унікальне. І його шкіру, контури та вигини також слід обробляти унікально. Насадки для усього тіла Lumea мають форму, яка ідеально підходить для кожного вигину, й адаптуватимуть програми, створені для кожної ділянки тіла. Віконця для обробки створено для максимального контакту зі шкірою і запобігання втраті світла, що забезпечує ефективну та лагідну обробку навіть делікатних або чутливих ділянок.
Розумна точна насадка середнього розміру має віконце 3 см2 для точного охоплення зони бікіні та пахв. Вигнутий дизайн повторює контури тіла для максимального контакту зі шкірою. Після встановлення на пристрій насадка адаптує спеціальну програму для цих ділянок тіла.
Пристрій Philips Lumea IPL 9000 ефективний на різних типах волосся та шкіри. Він працює на волоссі природного кольору темний блонд, коричневому та чорному волоссі, а також на шкірі – від дуже світлої до темно-коричневої. Технологія IPL потребує різниці між пігментом у кольорі волосся та пігментом у кольорі шкіри, тому (як і у випадку інших процедур видалення волосся за допомогою технології IPL) Philips Lumea IPL не призначено для білого, сивого, дуже світлого (світлий блонд) або рудого волосся, а також для дуже темної шкіри.
Технічні характеристики, насадки
Потужність
Обслуговування
Технічні характеристики
Ділянки для застосовування
Елементи в комплекті
Безпека та регульовані налаштування
Час застосування
Режим застосування
Потужність