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Максимальне збільшення місця на столі
Максимально збільшіть місце на робочому столі і фіксуйте ПК-клієнтів до SmartErgoBase монітора Philips завдяки підставці для кріплення клієнта. Це просте універсальне рішення дозволяє створювати універсальне налаштування для максимальної продуктивності. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимальне збільшення місця на столі
Максимально збільшіть місце на робочому столі і фіксуйте ПК-клієнтів до SmartErgoBase монітора Philips завдяки підставці для кріплення клієнта. Це просте універсальне рішення дозволяє створювати універсальне налаштування для максимальної продуктивності. Переглянути усі переваги
Максимальне збільшення місця на столі
Максимально збільшіть місце на робочому столі і фіксуйте ПК-клієнтів до SmartErgoBase монітора Philips завдяки підставці для кріплення клієнта. Це просте універсальне рішення дозволяє створювати універсальне налаштування для максимальної продуктивності. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимальне збільшення місця на столі
Максимально збільшіть місце на робочому столі і фіксуйте ПК-клієнтів до SmartErgoBase монітора Philips завдяки підставці для кріплення клієнта. Це просте універсальне рішення дозволяє створювати універсальне налаштування для максимальної продуктивності. Переглянути усі переваги
Кронштейн кріплення клієнта
Ціна магазину Philips
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Цей простий кронштейн кріплення клієнта є простим та економним рішенням, що дозволяє організувати універсальне робоче місце без скупчення дротів, сприяючи ефективному використанню обмеженого простору.
Кронштейн кріплення клієнта підходить для відзначеної нагородами підставки для монітора Philips SmartErgoBase для комерційного використання. Це гарантує легке встановлення комп’ютерів і тонких клієнтів.
Монтажні отвори кріплення галузевого стандарту VESA гарантують сумісність із більшістю компактних комп’ютерів і тонких клієнтів.
Розумний дизайн кронштейна кріплення клієнта забезпечує повністю ергономічне регулювання (висоти, обертання, нахилу) на підставці Philips SmartErgoBase.
Зручність
Розміри
Вага
Умови експлуатації
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