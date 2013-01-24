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    Philips Saeco

    Таблетки для видалення кавової олії

    CA6704/99
    Saeco
    Saeco
    • Справжнє італійське еспрессо Справжнє італійське еспрессо Справжнє італійське еспрессо
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      Philips Saeco Таблетки для видалення кавової олії

      CA6704/99

      Справжнє італійське еспрессо

      Таблетки для видалення кавової олії Saeco дають змогу ідеально видаляти кавову олію та жир із блока заварювання еспрессо кавомашин. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Saeco Таблетки для видалення кавової олії

      Справжнє італійське еспрессо

      Таблетки для видалення кавової олії Saeco дають змогу ідеально видаляти кавову олію та жир із блока заварювання еспрессо кавомашин. Переглянути усі переваги

      Справжнє італійське еспрессо

      Таблетки для видалення кавової олії Saeco дають змогу ідеально видаляти кавову олію та жир із блока заварювання еспрессо кавомашин. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Saeco Таблетки для видалення кавової олії

      Справжнє італійське еспрессо

      Таблетки для видалення кавової олії Saeco дають змогу ідеально видаляти кавову олію та жир із блока заварювання еспрессо кавомашин. Переглянути усі переваги

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        Таблетки для видалення кавової олії

        Ціна магазину Philips

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        Справжнє італійське еспрессо

        Збереження блока заварювання Saeco в чистоті

        • для еспрессо кавомашин Saeco
        • на 10 використань
        • Продовження терміну служби кавомашини
        • використовувати щомісяця
        Смак кави, збережений у часі

        Смак кави, збережений у часі

        Регулярний догляд забезпечує найкращий смак та аромат кави з еспрессо кавомашини Saeco.

        Захищає еспрессо кавомашини від забивання залишками кави

        Таблетки для видалення кавової олії Saeco дають змогу видаляти всі залишки кавової олії, підтримуючи ефективність роботи вашої еспрессо кавомашини для отримання найкращих результатів.

        Регулярне очищення подовжує термін служби еспрессо кавомашини

        Подовжте термін служби своєї кавомашини, щоб скористатися максимальним потенціалом цього пристрою. Щоб зберегти ідеальну ефективність кавомашини, чистіть її щомісяця або через кожні 500 чашок кави

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          0,1 kg
          Вміст
          10 таблеток по 1,6 г

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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