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Справжнє італійське еспрессо
Таблетки для видалення кавової олії Saeco дають змогу ідеально видаляти кавову олію та жир із блока заварювання еспрессо кавомашин. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Справжнє італійське еспрессо
Таблетки для видалення кавової олії Saeco дають змогу ідеально видаляти кавову олію та жир із блока заварювання еспрессо кавомашин. Переглянути усі переваги
Справжнє італійське еспрессо
Таблетки для видалення кавової олії Saeco дають змогу ідеально видаляти кавову олію та жир із блока заварювання еспрессо кавомашин. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Справжнє італійське еспрессо
Таблетки для видалення кавової олії Saeco дають змогу ідеально видаляти кавову олію та жир із блока заварювання еспрессо кавомашин. Переглянути усі переваги
Таблетки для видалення кавової олії
Ціна магазину Philips
Усього:
Регулярний догляд забезпечує найкращий смак та аромат кави з еспрессо кавомашини Saeco.
Таблетки для видалення кавової олії Saeco дають змогу видаляти всі залишки кавової олії, підтримуючи ефективність роботи вашої еспрессо кавомашини для отримання найкращих результатів.
Подовжте термін служби своєї кавомашини, щоб скористатися максимальним потенціалом цього пристрою. Щоб зберегти ідеальну ефективність кавомашини, чистіть її щомісяця або через кожні 500 чашок кави