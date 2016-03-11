КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

  • Справжнє італійське еспресо
  • Справжнє італійське еспресо
  • Справжнє італійське еспресо
  • Справжнє італійське еспресо
  • Справжнє італійське еспресо
  • Справжнє італійське еспресо

Більше не доступний

Philips SaecoТаблетки для видалення кавової олії

CA6704/99

1
| (1) Відгук
Справжнє італійське еспресо
Таблетки для видалення кавової олії Saeco дають змогу ідеально видаляти кавову олію та жир із блока заварювання еспресо кавомашин.
Переглянути всі переваги

Збереження блока заварювання Saeco в чистоті

Справжнє італійське еспресо

  • для еспресо кавомашин Saeco

  • на 10 використань

  • Продовження терміну служби кавомашини

  • використовувати щомісяця

Захищає еспресо кавомашини від забивання залишками кави

Таблетки для видалення кавової олії Saeco дають змогу видаляти всі залишки кавової олії, підтримуючи ефективність роботи вашої еспресо кавомашини для отримання найкращих результатів.

Регулярне очищення подовжує термін служби еспресо кавомашини

Подовжте термін служби своєї кавомашини, щоб скористатися максимальним потенціалом цього пристрою. Щоб зберегти ідеальну ефективність кавомашини, чистіть її щомісяця або через кожні 500 чашок кави

Смак кави, збережений у часі

Смак кави, збережений у часі

Регулярний догляд забезпечує найкращий смак та аромат кави з еспресо кавомашини Saeco.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

1.0

з 5

1

Відгук

5
4
3
2

11/03/2016

България

България

този продукт е неприложим за Philips Saeco Xsmall

Липсва информация за процедура за почистване с таблетките за обезмасляване Philips Saeco CA6704/99 при машина Philips Saeco Xsmall.

Цей відгук про CA6704/99 Таблетки за обезмасляване

Цей відгук про CA6704/99 Таблетки за обезмасляване

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.