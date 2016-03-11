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Більше не доступний
CA6704/99
для еспресо кавомашин Saeco
на 10 використань
Продовження терміну служби кавомашини
використовувати щомісяця
Таблетки для видалення кавової олії Saeco дають змогу видаляти всі залишки кавової олії, підтримуючи ефективність роботи вашої еспресо кавомашини для отримання найкращих результатів.
Подовжте термін служби своєї кавомашини, щоб скористатися максимальним потенціалом цього пристрою. Щоб зберегти ідеальну ефективність кавомашини, чистіть її щомісяця або через кожні 500 чашок кави
Регулярний догляд забезпечує найкращий смак та аромат кави з еспресо кавомашини Saeco.
1.0
з 5
1
Відгук
pisnami
11/03/2016
България
този продукт е неприложим за Philips Saeco Xsmall
Липсва информация за процедура за почистване с таблетките за обезмасляване Philips Saeco CA6704/99 при машина Philips Saeco Xsmall.
Цей відгук про CA6704/99 Таблетки за обезмасляване
Цей відгук про CA6704/99 Таблетки за обезмасляване