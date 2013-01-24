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    Philips Saeco

    Таблетки для удаления масляного налета

    CA6704/99
    Saeco
    Saeco
    • Настоящий итальянский эспрессо Настоящий итальянский эспрессо Настоящий итальянский эспрессо
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      Philips Saeco Таблетки для удаления масляного налета

      CA6704/99

      Настоящий итальянский эспрессо

      Таблетки для удаления кофейного масляного налета Saeco отлично удаляют масляные кофейные следы и жир с внутренней поверхности варочной группы эспрессо-кофемашин. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Saeco Таблетки для удаления масляного налета

      Настоящий итальянский эспрессо

      Таблетки для удаления кофейного масляного налета Saeco отлично удаляют масляные кофейные следы и жир с внутренней поверхности варочной группы эспрессо-кофемашин. Узнать обо всех преимуществах

      Настоящий итальянский эспрессо

      Таблетки для удаления кофейного масляного налета Saeco отлично удаляют масляные кофейные следы и жир с внутренней поверхности варочной группы эспрессо-кофемашин. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Saeco Таблетки для удаления масляного налета

      Настоящий итальянский эспрессо

      Таблетки для удаления кофейного масляного налета Saeco отлично удаляют масляные кофейные следы и жир с внутренней поверхности варочной группы эспрессо-кофемашин. Узнать обо всех преимуществах

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      Таблетки для удаления масляного налета

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      Итого:

      Настоящий итальянский эспрессо

      Содержание варочной группы Saeco в чистоте

      • для кофемашин Saeco
      • 10 использований
      • Продление срока службы кофемашины
      • для использования раз в месяц
      Всегда насыщенный вкус кофе

      Всегда насыщенный вкус кофе

      Регулярное обслуживание эспрессо-кофемашины Saeco гарантирует превосходный вкус и аромат кофе.

      Защищает эспрессо-кофемашины от засорения

      Таблетки для удаления кофейного масляного налета Saeco помогают удалить масляные следы от кофе и поддерживать эффективность работы кофемашины для приготовления превосходного кофе.

      Регулярная очистка продлевает срок службы эспрессо-кофемашины

      Продлите срок службы своей эспрессо-кофемашины и используйте весь ее потенциал. Чтобы со временем качество работы оставалось на прежнем уровне, выполняйте очистку прибора каждый месяц или после приготовления 500 чашек кофе.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Содержание
        10 таблеток по 1,6 г
        Вес изделия
        0,1 kg

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