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Настоящий итальянский эспрессо
Таблетки для удаления кофейного масляного налета Saeco отлично удаляют масляные кофейные следы и жир с внутренней поверхности варочной группы эспрессо-кофемашин. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Настоящий итальянский эспрессо
Таблетки для удаления кофейного масляного налета Saeco отлично удаляют масляные кофейные следы и жир с внутренней поверхности варочной группы эспрессо-кофемашин. Узнать обо всех преимуществах
Настоящий итальянский эспрессо
Таблетки для удаления кофейного масляного налета Saeco отлично удаляют масляные кофейные следы и жир с внутренней поверхности варочной группы эспрессо-кофемашин. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Настоящий итальянский эспрессо
Таблетки для удаления кофейного масляного налета Saeco отлично удаляют масляные кофейные следы и жир с внутренней поверхности варочной группы эспрессо-кофемашин. Узнать обо всех преимуществах
Таблетки для удаления масляного налета
Цена магазина Philips
Итого:
Регулярное обслуживание эспрессо-кофемашины Saeco гарантирует превосходный вкус и аромат кофе.
Таблетки для удаления кофейного масляного налета Saeco помогают удалить масляные следы от кофе и поддерживать эффективность работы кофемашины для приготовления превосходного кофе.
Продлите срок службы своей эспрессо-кофемашины и используйте весь ее потенциал. Чтобы со временем качество работы оставалось на прежнем уровне, выполняйте очистку прибора каждый месяц или после приготовления 500 чашек кофе.
Технические характеристики