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  • Настоящий итальянский эспрессо
  • Настоящий итальянский эспрессо
  • Настоящий итальянский эспрессо
  • Настоящий итальянский эспрессо
  • Настоящий итальянский эспрессо
  • Настоящий итальянский эспрессо

Больше не доступен

Philips SaecoТаблетки для удаления масляного налета

CA6704/99

Настоящий итальянский эспрессо
Таблетки для удаления кофейного масляного налета Saeco отлично удаляют масляные кофейные следы и жир с внутренней поверхности варочной группы эспрессо-кофемашин.
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Содержание варочной группы Saeco в чистоте

Настоящий итальянский эспрессо

  • для кофемашин Saeco

  • 10 использований

  • Продление срока службы кофемашины

  • для использования раз в месяц

Защищает эспрессо-кофемашины от засорения

Таблетки для удаления кофейного масляного налета Saeco помогают удалить масляные следы от кофе и поддерживать эффективность работы кофемашины для приготовления превосходного кофе.

Регулярная очистка продлевает срок службы эспрессо-кофемашины

Продлите срок службы своей эспрессо-кофемашины и используйте весь ее потенциал. Чтобы со временем качество работы оставалось на прежнем уровне, выполняйте очистку прибора каждый месяц или после приготовления 500 чашек кофе.

Всегда насыщенный вкус кофе

Всегда насыщенный вкус кофе

Регулярное обслуживание эспрессо-кофемашины Saeco гарантирует превосходный вкус и аромат кофе.

Технические характеристики

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