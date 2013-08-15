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DS3100 docking speaker

DS3100/12

1

| (1) Відгук

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Дизайн на 360 градусів для розкішного вигляду з будь-якого кута

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1.0

з 5

1

Відгук

5
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2

15/08/2013

Polska

Polska

Tragedia.

Posiadam drugą już stację ds3100 - drugą, gdyż pierwsza po prostu się spaliła. Odradzam zakup tego modelu. Na początku bylem zachwycony jakością dźwięku - jednak co mi po jakości dźwięku, gdy stacja po miesiącu przestała działać... Ciągłe problemy z dockiem - nie wykrywał iphone/ipada, często przerywał ładowanie. Myślałem, że to wina tej konkretnej sztuki, zakupiłem drugą stację - te same problemy, nie jest to wina mojego telefonu, gdyż te same objawy były przy pożyczonych na czas testów telefonach/ipodach Przy łączu 60Mb/s stacja potrafiła buforować stacje radiowe nawet kilka minut, gdy tę samą rozgłośnię na samym iphonie dało się odsłuchać bezproblemowo - zresztą wystarczy poczytać opinie w app store na temat dedykowanej apki.... Stacja jest po prostu niedopracowana, całą radość z jakości dżwięku psuje ciągłe zawieszanie się aplikacji dedykowanej, często też np.w nocy, stacja rozłącza telefon i ponownie załącza ładowanie co skutkuje ciągłymi powiadomieniami w głośnikach.

Цей відгук про DS3100 głośnik ze stacją dokującą

Цей відгук про DS3100 głośnik ze stacją dokującą

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