Невеликого розміру, величезної потужності
Studio призначений для тих, кому подобається поєднання ефективності великого пилососа та компактності малого. Розмір, ручки для перенесення та 8-м шнур забезпечують чудову гнучкість, що дозволяє швидко рухатися у домі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Невеликого розміру, величезної потужності
Studio призначений для тих, кому подобається поєднання ефективності великого пилососа та компактності малого. Розмір, ручки для перенесення та 8-м шнур забезпечують чудову гнучкість, що дозволяє швидко рухатися у домі. Переглянути усі переваги
Невеликого розміру, величезної потужності
Studio призначений для тих, кому подобається поєднання ефективності великого пилососа та компактності малого. Розмір, ручки для перенесення та 8-м шнур забезпечують чудову гнучкість, що дозволяє швидко рухатися у домі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Невеликого розміру, величезної потужності
Studio призначений для тих, кому подобається поєднання ефективності великого пилососа та компактності малого. Розмір, ручки для перенесення та 8-м шнур забезпечують чудову гнучкість, що дозволяє швидко рухатися у домі. Переглянути усі переваги
Цей ефективний двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Ця ергономічна ручка допомагає запобігти навантаженню на зап’ястя і забезпечує легке маневрування однією рукою. Насолоджуйтесь легким прибиранням.
Цей пилосос має не одну, а дві ручки для перенесення. Коли пилосос на коліщатках, його зручно переносити за допомогою ручки на корпусі; при цьому нахил його буде мінімальним. Друга ручка на передній панелі пристрою забезпечує зручність перенесення пилососа у вертикальному положенні.
Більше жодної небезпеки подряпин завдяки цій насадці з м’якою щетиною, яку спеціально зроблено для ретельного прибирання твердої підлоги.
Цей пилосос Philips було розроблено таким чином, що усе повітря, яке вбирається всередину, перед тим як вийти назовні проходить через фільтр HEPA 13 (із фільтрацією 99,95%), який можна мити. До останньої часточки.
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