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        Більше не доступний

        Флеш-накопичувач USB

        FM16FD175E/00

        Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!

        Легкий та зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Кольоровий флеш-накопичувач USB Philips MOTION Edition робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким та доступним.

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        Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!

        • 16 ГБ

        • Motion Edition 3.2

        • 3 шт. в упаковці

        Модна флеш-карта USB завдяки кольоровому дизайну

        Виберіть свій модний колір: яскраво-жовтий, карамельно-рожевий, ультрафіолет, жовтувато-зелений, синій електрик або оранжевий, щоб прикрасити щоденне зберігання та обмін даними і зробити його цікавим

        Легко відкривати, зручна упаковка

        Маркування та перфорація на упаковці показують, як найкраще відкрити упаковку і швидко й легко вийняти флеш-карту USB.

        Індикатор активності засвічується під час копіювання файлів

        Привабливий світлодіодний індикатор вказує на те, що накопичувач під’єднано правильно і він працює; швидша пульсація вказує на копіювання файлів на накопичувач або з нього.

        Технічні характеристики

        Інструкції і документація

        Рекламна листівка з локалізованим вмістом

        • PDF файл, 74.7 kB
        • 21 July 2026

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