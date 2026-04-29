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Інструкції і документація

User Manual Philips Toaster

  • PDF файл, 3.9 MB
  • 13 March 2026

Тостер із отворами зі змінною шириною забезпечить рівномірне підсмажування тоста, тонкого чи товстого. Пристрій зручний завдяки рамці для підігрівання булочок, а також функції розморожування та повторного нагрівання. Безпечний у використанні завдяки функції високого виймання, кнопці скасування та термоізольованим зовнішнім стінкам.

  • PDF файл
  • 29 March 2026