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Більше не доступний
HD4681/55
1,7 л, 2400 Вт
Індикатор рівня води
Пластик
Шарнірна кришка
Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.
Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води
Зручний для сприйняття індикатор рівня води для використання як правою, так і лівою рукою.
4.2
з 5
9
Відгуки
Ta89Enko
11/04/2019
Україна
Чайник, який чудово справляється зі своїм призначенням
Чайник, який чудово справляється зі своїм призначенням, і навіть більше того))) Я відразу помітила, що він зроблений з якісного пластику, що не має сторонніх запахів навіть при нагріванні. Не вмикається без води. При використанні 2 роки ні разу не протікав. Єдиним недоліком вважаю дизайн кришки через те, що вона зроблена на шарнірах
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4681/05 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4681/05 Чайник
Elżbieta Figura
28/11/2021
Polska
Bardzo wytrzymały
Czajnik jest super, dawno kupiony, działa bez zarzutu, ładny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4681/55 Czajnik
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4681/55 Czajnik
krzychow
20/05/2012
Polska
polecam
Wszystko tip top. Jedyna wada to to, że jest to najgłośniejszy znany mi czajnik. Ale za to b. szybko gotuje.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4681/00 Czajnik
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4681/00 Czajnik