Чиста вода, чистіший чайник
Хіба не було б добре закип’ятити воду за кілька секунд і легко очистити чайник Philips? Плаский нагрівальний елемент дає змогу швидко закип’ятити воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чиста вода, чистіший чайник
Хіба не було б добре закип’ятити воду за кілька секунд і легко очистити чайник Philips? Плаский нагрівальний елемент дає змогу швидко закип’ятити воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги
Чиста вода, чистіший чайник
Хіба не було б добре закип’ятити воду за кілька секунд і легко очистити чайник Philips? Плаский нагрівальний елемент дає змогу швидко закип’ятити воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чиста вода, чистіший чайник
Хіба не було б добре закип’ятити воду за кілька секунд і легко очистити чайник Philips? Плаский нагрівальний елемент дає змогу швидко закип’ятити воду і легко чиститься. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої. Переглянути усі переваги
Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.
Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води
Зручний для сприйняття індикатор рівня води для використання як правою, так і лівою рукою.
Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.
Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
Шарнірна кришка із великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.
Сигнальний індикатор навколо регулятора температури світиться, чітко вказуючи, коли чайник увімкнений.
Завдяки знімному фільтру з системою видалення накипу у Вашу чашку потрапляє чиста вода.
Сигнал звучить, коли вода закипіла.
Загальні специфікації
Обслуговування
Технічні характеристики
Вага та розміри
Конструкція
Покриття корпусу