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    Daily Collection

    Чайник

    HD9350/90
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Розроблено для тривалого використання Розроблено для тривалого використання Розроблено для тривалого використання
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      Daily Collection Чайник

      HD9350/90
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Розроблено для тривалого використання

      Міцний чайник із безпечної, харчової нержавіючої сталі для тривалого та надійного щоденного використання. Компанія Philips втілює у цьому елегантному чайнику з тривалим терміном експлуатації 60 років довіри та досвіду. Переглянути усі переваги

      Daily Collection Чайник

      Розроблено для тривалого використання

      Міцний чайник із безпечної, харчової нержавіючої сталі для тривалого та надійного щоденного використання. Компанія Philips втілює у цьому елегантному чайнику з тривалим терміном експлуатації 60 років довіри та досвіду. Переглянути усі переваги

      Розроблено для тривалого використання

      Міцний чайник із безпечної, харчової нержавіючої сталі для тривалого та надійного щоденного використання. Компанія Philips втілює у цьому елегантному чайнику з тривалим терміном експлуатації 60 років довіри та досвіду. Переглянути усі переваги

      Daily Collection Чайник

      Розроблено для тривалого використання

      Міцний чайник із безпечної, харчової нержавіючої сталі для тривалого та надійного щоденного використання. Компанія Philips втілює у цьому елегантному чайнику з тривалим терміном експлуатації 60 років довіри та досвіду. Переглянути усі переваги

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Чайник

        Усього:

        Розроблено для тривалого використання

        Для тривалого та надійного щоденного використання

        • 2200 Вт
        • 1,7 л
        • Метал
        • Автоматичне вимкнення
        • Захист від нагрівання без води
        Мікросітчастий фільтр захоплює дрібні часточки накипу

        Мікросітчастий фільтр захоплює дрібні часточки накипу

        Знімний мікросітчастий фільтр на носику захоплює дрібні часточки накипу розміром 200 мікронів для забезпечення чистоти води у чашці.

        Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип'ятіння

        Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип'ятіння

        Прихований нагрівальний елемент із нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

        Багаторівнева система захисту запобігає нагріванню без води

        Багаторівнева система захисту запобігає нагріванню без води

        Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води.

        Сигнальний індикатор повідомляє про увімкнення чайника

        Сигнальний індикатор повідомляє про увімкнення чайника

        Вишуканий сигнальний індикатор у перемикачі живлення засвічується, коли чайник вмикається.

        Зручний для сприйняття індикатор рівня води

        Зручний для сприйняття індикатор рівня води

        Завдяки індикатору під ручкою можна легко дізнатися про рівень води.

        Кришка з пружиною із великим отвором для чищення

        Кришка з пружиною із великим отвором для чищення

        Кришка легко відкривається одним натисненням кнопки, запобігаючи контакту з парою. Великий отвір спрощує чищення.

        Легке наповнення через кришку або носик

        Легке наповнення через кришку або носик

        Воду в чайник можна набирати через носик або відкриту кришку з пружиною.

        Бездротовий чайник з поворотною платформою 360°

        Бездротовий чайник з поворотною платформою 360°

        Бездротовий чайник встановлюється на поворотній платформі 360° для легкого піднімання та встановлення.

        Пристосування для фіксації шнура для легкого налаштування та зберігання

        Пристосування для фіксації шнура для легкого налаштування та зберігання

        Шнур можна намотати під платформу, щоб він підходив для будь-якої кухні і його можна було легко сховати.

        Надійний корпус із нержавіючої сталі для тривалого терміну експлуатації

        Надійна металева конструкція з харчової нержавіючої сталі з матовою поверхнею для тривалого, надійного використання.

        Технічні характеристики

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Технічні характеристики

          Ємність
          1,7 L
          Акумуляторний
          Так
          Довжина шнура
          0,75 m
          Колір
          Нержавіюча сталь
          Напруга
          220–240 V
          Потужність
          1850–2200 W
          Розміри упаковки (Д х Ш х В)
          198 x 228 x 244 mm
          Частота
          50 / 60 Hz
          Ергономічна ручка
          Так
          Легке наливання води через носик
          Так
          Характеристики виробу
          • Платформа 360° градусів
          • Автоматичне вимкнення
          • Захист від нагрівання без води
          • Пристосування для шнура
          • Плаский нагрівальний елемент
          • Неслизька основа
          • Перемикач "увімк./вимк."
          • Сигнальний індикатор
          • Кришка з пружиною
          • Кришка з широким отвором
          Мікросітчастий фільтр
          200 µm
          Наповнення через кришку і носик
          Так

        • Екологічність

          Посібник користувача
          100% перероблений папір
          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів

        • Завершення

          Матеріал основного корпусу
          Нержавіюча сталь
          Матеріал перемикача живлення
          Поліпропілен (PP)

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            • На 25% більший, ніж звичайний металевий чайник Philips HD9320

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