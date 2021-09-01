Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Розроблено для тривалого використання
Міцний чайник із безпечної, харчової нержавіючої сталі для тривалого та надійного щоденного використання. Компанія Philips втілює у цьому елегантному чайнику з тривалим терміном експлуатації 60 років довіри та досвіду. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розроблено для тривалого використання
Міцний чайник із безпечної, харчової нержавіючої сталі для тривалого та надійного щоденного використання. Компанія Philips втілює у цьому елегантному чайнику з тривалим терміном експлуатації 60 років довіри та досвіду. Переглянути усі переваги
Розроблено для тривалого використання
Міцний чайник із безпечної, харчової нержавіючої сталі для тривалого та надійного щоденного використання. Компанія Philips втілює у цьому елегантному чайнику з тривалим терміном експлуатації 60 років довіри та досвіду. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розроблено для тривалого використання
Міцний чайник із безпечної, харчової нержавіючої сталі для тривалого та надійного щоденного використання. Компанія Philips втілює у цьому елегантному чайнику з тривалим терміном експлуатації 60 років довіри та досвіду. Переглянути усі переваги