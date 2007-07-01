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Щипці для розпрямлення волосся

HP4642
Загальна оцінка / 5
  • Щипці SalonStraight із керамічним покриттям Щипці SalonStraight із керамічним покриттям Щипці SalonStraight із керамічним покриттям
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    Щипці для розпрямлення волосся

    HP4642
    Загальна оцінка / 5

    Щипці SalonStraight із керамічним покриттям

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Щипці для розпрямлення волосся

    Щипці SalonStraight із керамічним покриттям

    Щипці SalonStraight із керамічним покриттям

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Щипці для розпрямлення волосся

    Щипці SalonStraight із керамічним покриттям

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      Щипці для розпрямлення волосся

      Щипці для розпрямлення волосся

      Усього:

      Щипці SalonStraight із керамічним покриттям

      Тривалий та професійний результат

      Для легкого та безпечного використання

      Для легкого та безпечного використання

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220 - 240  В
        Тип нагрівача
        PTC
        Колір/покриття
        Чорний із пластинами з керамічним покриттям та позолотою
        Матеріал корпусу
        PET
        Довжина шнура
        1,8  хв.

      • Термін експлуатації

        Заміна

      • Вага і розміри коробки F

        Загальні розміри продукту з насадками
        310 (Д) x 30 (Ш) x 13 (В)  мм
        Вага продукту з насадками, нетто
        461,6  г
        Розміри коробки F
        320 x 80 x 150 (В)  мм
        Об'єм коробки F
        3840  см³
        Вага коробки F [з продуктом]
        734  г

      • Вага і розміри коробки A

        Розміри коробки A
        340 x 335 x 324 (В)  мм
        Об'єм коробки A
        36903,6  см³
        Вага коробки A
        6472  г
        Кількість коробок F у коробці A
        8

      • Блок

        Розміри блоків
        1200 x 800  мм
        Кількість блоків
        288  шт.
        Кількість шарів
        6
        Кількість коробок A на один шар
        6

      • Дані логістики

        Код CTV
        8844-642-00
        Код EAN
        Див. документацію щодо
        Країна виготовлення
        Китай

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