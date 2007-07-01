Щипці SalonStraight із керамічним покриттям
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Щипці SalonStraight із керамічним покриттям
Щипці SalonStraight із керамічним покриттям
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Щипці SalonStraight із керамічним покриттям
Щипці для розпрямлення волосся
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Технічні характеристики
Термін експлуатації
Вага і розміри коробки F
Вага і розміри коробки A
Блок
Дані логістики