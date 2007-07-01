  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Розширена гарантія 3 роки

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Умови пошуку

0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Salon Airstylist Control

    Airstyler

    HP4653/01
    Загальна оцінка / 5
    • Salon Airstylist Control 400 Вт Salon Airstylist Control 400 Вт Salon Airstylist Control 400 Вт
      -{discount-value}

      Salon Airstylist Control Airstyler

      HP4653/01
      Загальна оцінка / 5

      Salon Airstylist Control 400 Вт

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Salon Airstylist Control Airstyler

      Salon Airstylist Control 400 Вт

      Salon Airstylist Control 400 Вт

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Salon Airstylist Control Airstyler

      Salon Airstylist Control 400 Вт

      Подібні вироби

      Дивитись усі фотоепілятори

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Salon Airstylist Control

        Salon Airstylist Control

        Airstyler

        Усього:

        Salon Airstylist Control 400 Вт

        Створюйте зачіску, яку забажаєте

        Завитки

        Завитки

        Хвильки і завитки

        Хвильки і завитки

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.