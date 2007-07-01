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Щипці для розпрямлення волосся

HP4661
Загальна оцінка / 5
  • SalonStraight Essential SalonStraight Essential SalonStraight Essential
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    Щипці для розпрямлення волосся

    HP4661
    Загальна оцінка / 5

    SalonStraight Essential

    Завдяки SalonStraight Essential Ви отримаєте довготривалий результат у легкий та дбайливий спосіб

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Щипці для розпрямлення волосся

    SalonStraight Essential

    Завдяки SalonStraight Essential Ви отримаєте довготривалий результат у легкий та дбайливий спосіб

    SalonStraight Essential

    Завдяки SalonStraight Essential Ви отримаєте довготривалий результат у легкий та дбайливий спосіб

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Щипці для розпрямлення волосся

    SalonStraight Essential

    Завдяки SalonStraight Essential Ви отримаєте довготривалий результат у легкий та дбайливий спосіб

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      Щипці для розпрямлення волосся

      Щипці для розпрямлення волосся

      Усього:

      SalonStraight Essential

      Тривалий та професійний результат

      Легка система блокування для зручності зберігання

      Легка система блокування для зручності зберігання

      Температура моделювання 180º C для тривалого результату

      Завдяки температурі моделювання 180ºC можна створити тривалий та професійний результат, який забажаєте

      Керамічне покриття для ультра-гладкого ковзання

      Пластини з гладеньким керамічним покриттям запобігають пошкодженню волосся під час моделювання зачіски

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220-240~  В
        Потужність (Вт)
        35  Вт
        Щипці: матеріал корпусу
        Нейлон
        Максимальна температура
        180  °C
        Частота
        50 - 60  Гц

      • Вага і розміри коробки F

        Загальні розміри продукту з насадками
        250 x 34 x 40  мм
        Вага продукту з насадками, нетто
        195  г
        Розміри
        290 x 60 x 110  мм
        Об'єм коробки F
        1914  см³
        Вага коробки F [з продуктом]
        440  г

      • Вага і розміри коробки A

        Розміри
        302 x 196 x 240  мм
        Об'єм коробки A
        14206  см³
        Вага
        3,07  г
        Кількість коробок F у коробці A
        6

      • Блок

        Розміри блоків
        1200 x 80 x 206  мм
        Кількість
        768
        Кількість шарів
        8
        Кількість коробок A на один шар
        16

      • Дані логістики

        EAN коробка F
        Див. документи пакування
        EAN коробка A
        Див. документи пакування
        Країна виготовлення
        Китай

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