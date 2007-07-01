SalonStraight Essential
Завдяки SalonStraight Essential Ви отримаєте довготривалий результат у легкий та дбайливий спосіб
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonStraight Essential
Завдяки SalonStraight Essential Ви отримаєте довготривалий результат у легкий та дбайливий спосіб
SalonStraight Essential
Завдяки SalonStraight Essential Ви отримаєте довготривалий результат у легкий та дбайливий спосіб
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonStraight Essential
Завдяки SalonStraight Essential Ви отримаєте довготривалий результат у легкий та дбайливий спосіб
Щипці для розпрямлення волосся
Усього:
Завдяки температурі моделювання 180ºC можна створити тривалий та професійний результат, який забажаєте
Пластини з гладеньким керамічним покриттям запобігають пошкодженню волосся під час моделювання зачіски
Технічні характеристики
Вага і розміри коробки F
Вага і розміри коробки A
Блок
Дані логістики