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SalonDry

Фен

HP4940/00
Загальна оцінка / 5
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    SalonDry Фен

    HP4940/00
    Загальна оцінка / 5

    Завжди чудові результати

    Не вирушайте в дорогу без цього фена. SalonDry Travel достатньо малий і поміститься в будь-яку дорожню сумку. Він складаний, легкий у користуванні та має потужність 1600 Вт, отож заслуговує на перше місце у списку речей для будь-якої подорожі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    SalonDry Фен

    Завжди чудові результати

    Не вирушайте в дорогу без цього фена. SalonDry Travel достатньо малий і поміститься в будь-яку дорожню сумку. Він складаний, легкий у користуванні та має потужність 1600 Вт, отож заслуговує на перше місце у списку речей для будь-якої подорожі. Переглянути усі переваги

    Завжди чудові результати

    Не вирушайте в дорогу без цього фена. SalonDry Travel достатньо малий і поміститься в будь-яку дорожню сумку. Він складаний, легкий у користуванні та має потужність 1600 Вт, отож заслуговує на перше місце у списку речей для будь-якої подорожі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    SalonDry Фен

    Завжди чудові результати

    Не вирушайте в дорогу без цього фена. SalonDry Travel достатньо малий і поміститься в будь-яку дорожню сумку. Він складаний, легкий у користуванні та має потужність 1600 Вт, отож заслуговує на перше місце у списку речей для будь-якої подорожі. Переглянути усі переваги

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      Завжди чудові результати

      Дорожній фен SalonDry Travel

      • 1600 Вт
      • Можливість складання
      • Підтримка універсальної напруги
      • Дорожній футляр
      1600 Вт для лагідного сушіння

      1600 Вт для лагідного сушіння

      Цей фен 1600 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.

      Три зручні налаштування для більшого контролю

      Три зручні налаштування для більшого контролю

      Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Три гнучкі налаштування забезпечують точну й найкращу укладку.

      Складана ручка для зручного перенесення

      Складана ручка для зручного перенесення

      Цей фен має складану ручку – він маленький і компактний, тож його легко вмістити навіть у маленьку сумку і взяти з собою будь-куди.

      Холодний струмінь фіксує зачіску

      Холодний струмінь фіксує зачіску

      Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.

      Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

      Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

      Концентратор фена працює, спрямовуючи потік повітря через отвір на певні ділянки. Це забезпечує точне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.

      Подвійна напруга для використання у будь-якій країні

      Подвійна напруга для використання у будь-якій країні

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Дорожній футляр додається

      До цього фену додається стильній дорожній футляр. У нього можна покласти фен та аксесуари, щоб захистити їх від пошкоджень.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Потужність
        1200–1600/1350–1600  Вт
        Довжина шнура
        1,8  м
        Колір/обробка
        різні
        Напруга
        110–127/220–240  В
        Потужність (Вт)
        1600  Вт
        Потужність (Вт)
        Китай: 1350 Вт

      • Характеристики

        Холодний обдув
        Так
        Подвійна напруга
        Так
        Складана ручка
        Так
        Петля для підвішування
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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