Завжди чудові результати
Не вирушайте в дорогу без цього фена. SalonDry Travel достатньо малий і поміститься в будь-яку дорожню сумку. Він складаний, легкий у користуванні та має потужність 1600 Вт, отож заслуговує на перше місце у списку речей для будь-якої подорожі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Завжди чудові результати
Не вирушайте в дорогу без цього фена. SalonDry Travel достатньо малий і поміститься в будь-яку дорожню сумку. Він складаний, легкий у користуванні та має потужність 1600 Вт, отож заслуговує на перше місце у списку речей для будь-якої подорожі. Переглянути усі переваги
Завжди чудові результати
Не вирушайте в дорогу без цього фена. SalonDry Travel достатньо малий і поміститься в будь-яку дорожню сумку. Він складаний, легкий у користуванні та має потужність 1600 Вт, отож заслуговує на перше місце у списку речей для будь-якої подорожі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Завжди чудові результати
Не вирушайте в дорогу без цього фена. SalonDry Travel достатньо малий і поміститься в будь-яку дорожню сумку. Він складаний, легкий у користуванні та має потужність 1600 Вт, отож заслуговує на перше місце у списку речей для будь-якої подорожі. Переглянути усі переваги
Цей фен 1600 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Три гнучкі налаштування забезпечують точну й найкращу укладку.
Цей фен має складану ручку – він маленький і компактний, тож його легко вмістити навіть у маленьку сумку і взяти з собою будь-куди.
Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.
Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.
Концентратор фена працює, спрямовуючи потік повітря через отвір на певні ділянки. Це забезпечує точне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.
До цього фену додається стильній дорожній футляр. У нього можна покласти фен та аксесуари, щоб захистити їх від пошкоджень.
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування