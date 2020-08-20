Завжди чудові результати

Не вирушайте в дорогу без цього фена. SalonDry Travel достатньо малий і поміститься в будь-яку дорожню сумку. Він складаний, легкий у користуванні та має потужність 1600 Вт, отож заслуговує на перше місце у списку речей для будь-якої подорожі.