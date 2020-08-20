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Більше не доступний

SalonDryФен

HP4940/00

5
| (7) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
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Не вирушайте в дорогу без цього фена. SalonDry Travel достатньо малий і поміститься в будь-яку дорожню сумку. Він складаний, легкий у користуванні та має потужність 1600 Вт, отож заслуговує на перше місце у списку речей для будь-якої подорожі.
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Дорожній фен SalonDry Travel

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  • 1600 Вт

  • Можливість складання

  • Підтримка універсальної напруги

  • Дорожній футляр

1600 Вт для лагідного сушіння

1600 Вт для лагідного сушіння

Цей фен 1600 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.

Три зручні налаштування для більшого контролю

Три зручні налаштування для більшого контролю

Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Три гнучкі налаштування забезпечують точну й найкращу укладку.

Складана ручка для зручного перенесення

Складана ручка для зручного перенесення

Цей фен має складану ручку – він маленький і компактний, тож його легко вмістити навіть у маленьку сумку і взяти з собою будь-куди.

Технічні характеристики

Інструкції і документація

Посібник користувача

  • PDF файл, 348.8 kB
  • 15 April 2022

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