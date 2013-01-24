Найлегший фен змінного струму для професійних результатів*
Бажаєте професійно сушити волосся? SalonDry Pro із потужністю сушіння 2000 Вт у поєднанні з надлегким двигуном змінного струму – це фен, який Вам потрібен для відтворення професійного сушіння волосся вдома. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найлегший фен змінного струму для професійних результатів*
Бажаєте професійно сушити волосся? SalonDry Pro із потужністю сушіння 2000 Вт у поєднанні з надлегким двигуном змінного струму – це фен, який Вам потрібен для відтворення професійного сушіння волосся вдома. Переглянути усі переваги
Найлегший фен змінного струму для професійних результатів*
Бажаєте професійно сушити волосся? SalonDry Pro із потужністю сушіння 2000 Вт у поєднанні з надлегким двигуном змінного струму – це фен, який Вам потрібен для відтворення професійного сушіння волосся вдома. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найлегший фен змінного струму для професійних результатів*
Бажаєте професійно сушити волосся? SalonDry Pro із потужністю сушіння 2000 Вт у поєднанні з надлегким двигуном змінного струму – це фен, який Вам потрібен для відтворення професійного сушіння волосся вдома. Переглянути усі переваги
Цей професійний фен на 2000 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
Цей тип двигуна спеціально створено для професійного ринку і він має кілька переваг. Найважливіше – довший термін експлуатації порівняно зі звичайними двигунами, що подовжує термін експлуатації фена на 50%. Він також забезпечує надзвичайно потужний струмінь повітря для швидкого та ефективного сушіння.
Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся блискуче, гладеньке та слухняне.
Керамічний елемент використовується для запобігання пересушуванню. Він створює інфрачервоне випромінювання з лагідним теплом, яке сушить волосся зсередини та захищає його від пересушування без зменшення швидкості й погіршення ефективності.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точного й найкращої укладки.
Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.
Концентратор працює, спрямовуючи потік повітря через надзвичайно вузький отвір на певні ділянки. Це забезпечує надточне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.
Ця нова конструкція – це не просто вигляд. Легким та ергономічним феном легко користуватися, а це сприяє вдосконаленій гнучкій укладці.
Більша довжина покращує гнучкість та спрощує використання, завдяки чому пристрій можна використовувати будь-де.
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування