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Фен

HP4997/00
Загальна оцінка / 5
  • Найлегший фен змінного струму для професійних результатів* Найлегший фен змінного струму для професійних результатів* Найлегший фен змінного струму для професійних результатів*
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    Фен

    HP4997/00
    Загальна оцінка / 5

    Найлегший фен змінного струму для професійних результатів*

    Бажаєте професійно сушити волосся? SalonDry Pro із потужністю сушіння 2000 Вт у поєднанні з надлегким двигуном змінного струму – це фен, який Вам потрібен для відтворення професійного сушіння волосся вдома. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Фен

    Найлегший фен змінного струму для професійних результатів*

    Бажаєте професійно сушити волосся? SalonDry Pro із потужністю сушіння 2000 Вт у поєднанні з надлегким двигуном змінного струму – це фен, який Вам потрібен для відтворення професійного сушіння волосся вдома. Переглянути усі переваги

    Найлегший фен змінного струму для професійних результатів*

    Бажаєте професійно сушити волосся? SalonDry Pro із потужністю сушіння 2000 Вт у поєднанні з надлегким двигуном змінного струму – це фен, який Вам потрібен для відтворення професійного сушіння волосся вдома. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Фен

    Найлегший фен змінного струму для професійних результатів*

    Бажаєте професійно сушити волосся? SalonDry Pro із потужністю сушіння 2000 Вт у поєднанні з надлегким двигуном змінного струму – це фен, який Вам потрібен для відтворення професійного сушіння волосся вдома. Переглянути усі переваги

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      SalonDry Pro

      • 2000 Вт
      Професійна потужність 2000 Вт для створення ідеальних зачісок

      Професійна потужність 2000 Вт для створення ідеальних зачісок

      Цей професійний фен на 2000 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

      Професійний двигун змінного струму – це на 50% довший термін експлуатації

      Професійний двигун змінного струму – це на 50% довший термін експлуатації

      Цей тип двигуна спеціально створено для професійного ринку і він має кілька переваг. Найважливіше – довший термін експлуатації порівняно зі звичайними двигунами, що подовжує термін експлуатації фена на 50%. Він також забезпечує надзвичайно потужний струмінь повітря для швидкого та ефективного сушіння.

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся блискуче, гладеньке та слухняне.

      Керамічний елемент для забезпечення гладкості волосся

      Керамічний елемент для забезпечення гладкості волосся

      Керамічний елемент використовується для запобігання пересушуванню. Він створює інфрачервоне випромінювання з лагідним теплом, яке сушить волосся зсередини та захищає його від пересушування без зменшення швидкості й погіршення ефективності.

      Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

      Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

      Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точного й найкращої укладки.

      Холодний струмінь фіксує зачіску

      Холодний струмінь фіксує зачіску

      Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.

      Надзвичайно вузька насадка-концентратор для ідеальних зачісок

      Надзвичайно вузька насадка-концентратор для ідеальних зачісок

      Концентратор працює, спрямовуючи потік повітря через надзвичайно вузький отвір на певні ділянки. Це забезпечує надточне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.

      Легка конструкція для ергономічного використання

      Легка конструкція для ергономічного використання

      Ця нова конструкція – це не просто вигляд. Легким та ергономічним феном легко користуватися, а це сприяє вдосконаленій гнучкій укладці.

      Шнур довжиною 2,5 м

      Шнур довжиною 2,5 м

      Більша довжина покращує гнучкість та спрощує використання, завдяки чому пристрій можна використовувати будь-де.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Потужність (Вт)
        2000  Вт
        Довжина шнура
        2,5  м
        Матеріал корпусу
        М’який на дотик

      • Характеристики

        Холодний обдув
        Так
        Подвійна напруга
        Ні
        Керамічне покриття
        Так
        Функція іонізації
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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          • порівняно з фенами змінного струму, які входять до першої десятки (продажі GFK'07)

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