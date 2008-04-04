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    Satinelle

    Епілятор

    HP6481/02
    Загальна оцінка / 5
    • Більш лагідний, більш швидкий Більш лагідний, більш швидкий Більш лагідний, більш швидкий
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      Satinelle Епілятор

      HP6481/02
      Загальна оцінка / 5

      Більш лагідний, більш швидкий

      Касета з льодом використовує заспокійливі властивості льоду для охолодження та заспокоєння шкіри під час епіляції. Унікальні гіпоалергенні керамічні диски - надзвичайно швидкі та ефективні, вони видаляють волосся біля самих коренів, забезпечуючи шовковисту гладкість шкіри до 4 тижнів.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Satinelle Епілятор

      Більш лагідний, більш швидкий

      Касета з льодом використовує заспокійливі властивості льоду для охолодження та заспокоєння шкіри під час епіляції. Унікальні гіпоалергенні керамічні диски - надзвичайно швидкі та ефективні, вони видаляють волосся біля самих коренів, забезпечуючи шовковисту гладкість шкіри до 4 тижнів.

      Більш лагідний, більш швидкий

      Касета з льодом використовує заспокійливі властивості льоду для охолодження та заспокоєння шкіри під час епіляції. Унікальні гіпоалергенні керамічні диски - надзвичайно швидкі та ефективні, вони видаляють волосся біля самих коренів, забезпечуючи шовковисту гладкість шкіри до 4 тижнів.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Satinelle Епілятор

      Більш лагідний, більш швидкий

      Касета з льодом використовує заспокійливі властивості льоду для охолодження та заспокоєння шкіри під час епіляції. Унікальні гіпоалергенні керамічні диски - надзвичайно швидкі та ефективні, вони видаляють волосся біля самих коренів, забезпечуючи шовковисту гладкість шкіри до 4 тижнів.

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        Satinelle

        Satinelle

        Епілятор

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        Більш лагідний, більш швидкий

        Епілятор із заспокійливою системою охолодження та масажу

        Касета з льодом для заспокійливого ефекту

        Касета з льодом для заспокійливого ефекту

        Охолоджує та заспокоює шкіру під час епіляції

        Унікальна керамічна епіляційна система

        Унікальна керамічна епіляційна система

        На 20% швидше та ефективніше.

        Епіляційна головка вигнутої форми

        Епіляційна головка вигнутої форми

        Захоплює волоски довжиною півміліметра, тому не потрібно чекати, поки волосся повністю відросте для повторної епіляції.

        Головку епілятора можна мити – для додаткової гігієни та легкого чищення

        Головку епілятора можна мити – для додаткової гігієни та легкого чищення

        Система активного масажу

        Ніжно стимулює шкіру, максимально зменшуючи відчуття пощипування, і робить весь процес епіляції більш комфортним.

        Ергономічна форма

        Епілятор Satinelle Ice має спеціальну ергономічну форму для повного контролю та зручного користування.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Рукавичка для пілінгу
          менше волосся, що вростає
          Розкішний футляр для зберігання
          для зберігання й захисту

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