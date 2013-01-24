Додайте своїй шкірі довершеності
Епілятор Philips SatinPerfect із системою SkinPerfect видаляє навіть тонке та коротке волосся, одночасно захищаючи шкіру. Для зручного вологого і сухого використання під час перебування у душі. У комплекті бритвена головка із тримером-гребінцем. Переглянути усі переваги
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Додайте своїй шкірі довершеності
Епілятор Philips SatinPerfect із системою SkinPerfect видаляє навіть тонке та коротке волосся, одночасно захищаючи шкіру. Для зручного вологого і сухого використання під час перебування у душі. У комплекті бритвена головка із тримером-гребінцем. Переглянути усі переваги
Цей епілятор має керамічні текстурні диски для лагідного видалення навіть найтоншого волосся
Наша надзвичайно широка епіляційна головка забезпечує оптимальне видалення волосся під час кожного руху для довготривалих та надзвичайно гладких результатів за лічені хвилини.
Цей епілятор має диски, що лагідно вищипують волосся без натягування шкіри.
Насадка для активного підняття волосся із системою масажу видаляє тонке волосся та волосся, що прилагяє до шкіри, та заспокоює шкіру
До 40 хв. епіляції без підключення до мережі, швидке заряджання за 1 год.
Для вологого та сухого використання.
Зйомна бритвена головка ідеально повторює контури лінії бікіні або пахв для ретельного і гладкого гоління. Постачається із тримером-гребінцем.
Характеристики
Аксесуари
Комфортна епіляція
Простота у користуванні
Технічні характеристики