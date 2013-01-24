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SatinPerfect

Епілятор

HP6577/00
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    SatinPerfect Епілятор

    HP6577/00
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    Епілятор Philips SatinPerfect із системою SkinPerfect видаляє навіть тонке та коротке волосся, одночасно захищаючи шкіру. Для зручного вологого і сухого використання під час перебування у душі. У комплекті бритвена головка із тримером-гребінцем. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    SatinPerfect Епілятор

    Додайте своїй шкірі довершеності

    Епілятор Philips SatinPerfect із системою SkinPerfect видаляє навіть тонке та коротке волосся, одночасно захищаючи шкіру. Для зручного вологого і сухого використання під час перебування у душі. У комплекті бритвена головка із тримером-гребінцем. Переглянути усі переваги

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      Епілятор із системою Skin Perfect

      • Сухе/вологе
      • із бритвеною головкою
      Керамічні текстурні диски видаляють навіть тонке та коротке волосся

      Керамічні текстурні диски видаляють навіть тонке та коротке волосся

      Цей епілятор має керамічні текстурні диски для лагідного видалення навіть найтоншого волосся

      Широка епіляційна головка охоплює більшу ділянку шкіри за один рух

      Широка епіляційна головка охоплює більшу ділянку шкіри за один рух

      Наша надзвичайно широка епіляційна головка забезпечує оптимальне видалення волосся під час кожного руху для довготривалих та надзвичайно гладких результатів за лічені хвилини.

      Диски, що лагідно вищипують волосся, видаляють волосся без пощипування шкіри

      Диски, що лагідно вищипують волосся, видаляють волосся без пощипування шкіри

      Цей епілятор має диски, що лагідно вищипують волосся без натягування шкіри.

      Насадка для підняття волосся із системою масажу видялає волосся біля шкіри

      Насадка для підняття волосся із системою масажу видялає волосся біля шкіри

      Насадка для активного підняття волосся із системою масажу видаляє тонке волосся та волосся, що прилагяє до шкіри, та заспокоює шкіру

      Використання без шнура

      Використання без шнура

      До 40 хв. епіляції без підключення до мережі, швидке заряджання за 1 год.

      Для вологого та сухого використання у душі та поза ним

      Для вологого та сухого використання у душі та поза ним

      Для вологого та сухого використання.

      Бритвена головка ідеально повторює контури шкіри для гладкого гоління

      Бритвена головка ідеально повторює контури шкіри для гладкого гоління

      Зйомна бритвена головка ідеально повторює контури лінії бікіні або пахв для ретельного і гладкого гоління. Постачається із тримером-гребінцем.

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        2 режими швидкості
        Так

      • Аксесуари

        Щітка для очищення
        так
        Знімна бритвена головка
        так
        Підсвітка
        Так
        Футляр для зберігання
        так

      • Комфортна епіляція

        Використання без шнура
        Так

      • Простота у користуванні

        Для вологого і сухого використання
        Так

      • Технічні характеристики

        Кількість точок захоплення
        32
        Кількість дисків
        17
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 1
        1173
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 2
        1360
        Напруга
        13 400 мА  В

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