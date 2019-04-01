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Більше не доступний
Сухе/вологе
із бритвеною головкою
Цей епілятор має керамічні текстурні диски для лагідного видалення навіть найтоншого волосся
Наша надзвичайно широка епіляційна головка забезпечує оптимальне видалення волосся під час кожного руху для довготривалих та надзвичайно гладких результатів за лічені хвилини.
Цей епілятор має диски, що лагідно вищипують волосся без натягування шкіри.
4.7
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Marina777
01/04/2019
Україна
Цей продукт дуже зручний у користуванні
Цим епілятором я користуюсь з 2013 року. Він дуже зручний тим, що: - має зручну форму, його зручно тримати під час користування; - ним можна користуватись у воді; - має керамічні щипці, що дозволяє не травмувати шкіру; - має додатковий підсвітлювач; - має від'ємний дріт, що значно покращує користування. До придбання цієї моделі, я користувалась епілятором старішої моделі з охолоджувачем 7 років, теж була дуже ним задоволена.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6577/00 Епілятор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6577/00 Епілятор
ataga
06/11/2014
Polska
Świetny
Używam depilatora od około roku czasu. Wcześniej zmagałam się z goleniem twardego włosa. Dzięki temu urządzeniu włos jest teraz słabszy, co ma dla mnie duże znaczenie w przypadku depilacji pach.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6577/00 Depilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6577/00 Depilator
afferzystka007
29/11/2013
Polska
Polecam, jednak mógłby dłużej pracować, bez konieczności ładowania ;)
Depilator jest prosty w obsłudze, funkcjonalny. Ma śliczny design. Jedynym mankamentem jest krótki czas pracy. Producent mógłby pomysleć o lepszym akumulatorze.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6577/00 Depilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6577/00 Depilator