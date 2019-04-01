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Більше не доступний

SatinPerfectЕпілятор

HP6577/00

4.7
| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Додайте своїй шкірі довершеності
Епілятор Philips SatinPerfect із системою SkinPerfect видаляє навіть тонке та коротке волосся, одночасно захищаючи шкіру. Для зручного вологого і сухого використання під час перебування у душі. У комплекті бритвена головка із тримером-гребінцем.
Переглянути всі переваги

Епілятор із системою Skin Perfect

Додайте своїй шкірі довершеності

  • Сухе/вологе

  • із бритвеною головкою

Керамічні текстурні диски видаляють навіть тонке та коротке волосся

Керамічні текстурні диски видаляють навіть тонке та коротке волосся

Цей епілятор має керамічні текстурні диски для лагідного видалення навіть найтоншого волосся

Широка епіляційна головка охоплює більшу ділянку шкіри за один рух

Широка епіляційна головка охоплює більшу ділянку шкіри за один рух

Наша надзвичайно широка епіляційна головка забезпечує оптимальне видалення волосся під час кожного руху для довготривалих та надзвичайно гладких результатів за лічені хвилини.

Диски, що лагідно вищипують волосся, видаляють волосся без пощипування шкіри

Диски, що лагідно вищипують волосся, видаляють волосся без пощипування шкіри

Цей епілятор має диски, що лагідно вищипують волосся без натягування шкіри.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт дуже зручний у користуванні

Цим епілятором я користуюсь з 2013 року. Він дуже зручний тим, що: - має зручну форму, його зручно тримати під час користування; - ним можна користуватись у воді; - має керамічні щипці, що дозволяє не травмувати шкіру; - має додатковий підсвітлювач; - має від'ємний дріт, що значно покращує користування. До придбання цієї моделі, я користувалась епілятором старішої моделі з охолоджувачем 7 років, теж була дуже ним задоволена.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6577/00 Епілятор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6577/00 Епілятор

06/11/2014

Polska

Polska

Świetny

Używam depilatora od około roku czasu. Wcześniej zmagałam się z goleniem twardego włosa. Dzięki temu urządzeniu włos jest teraz słabszy, co ma dla mnie duże znaczenie w przypadku depilacji pach.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6577/00 Depilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6577/00 Depilator

29/11/2013

Polska

Polska

Polecam, jednak mógłby dłużej pracować, bez konieczności ładowania ;)

Depilator jest prosty w obsłudze, funkcjonalny. Ma śliczny design. Jedynym mankamentem jest krótki czas pracy. Producent mógłby pomysleć o lepszym akumulatorze.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6577/00 Depilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6577/00 Depilator

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