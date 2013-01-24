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SalonDry Control

Фен

HP8180/00
Загальна оцінка / 5
  • Сушіть, вкладайте та фіксуйте волосся так, як Вам до вподоби Сушіть, вкладайте та фіксуйте волосся так, як Вам до вподоби Сушіть, вкладайте та фіксуйте волосся так, як Вам до вподоби
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    SalonDry Control Фен

    HP8180/00
    Загальна оцінка / 5

    Сушіть, вкладайте та фіксуйте волосся так, як Вам до вподоби

    Візьміть під контроль сушіння волосся із феном SalonDry Control. Професійна потужність 2100 Вт та різні налаштування – це чудові зачіски від сушіння до укладки волосся. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    SalonDry Control Фен

    Сушіть, вкладайте та фіксуйте волосся так, як Вам до вподоби

    Візьміть під контроль сушіння волосся із феном SalonDry Control. Професійна потужність 2100 Вт та різні налаштування – це чудові зачіски від сушіння до укладки волосся. Переглянути усі переваги

    Сушіть, вкладайте та фіксуйте волосся так, як Вам до вподоби

    Візьміть під контроль сушіння волосся із феном SalonDry Control. Професійна потужність 2100 Вт та різні налаштування – це чудові зачіски від сушіння до укладки волосся. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    SalonDry Control Фен

    Сушіть, вкладайте та фіксуйте волосся так, як Вам до вподоби

    Візьміть під контроль сушіння волосся із феном SalonDry Control. Професійна потужність 2100 Вт та різні налаштування – це чудові зачіски від сушіння до укладки волосся. Переглянути усі переваги

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      Сушіть, вкладайте та фіксуйте волосся так, як Вам до вподоби

      Фен SalonDry Control

      • 2100 Вт
      Професійна потужність 2100 Вт для створення ідеальних зачісок

      Професійна потужність 2100 Вт для створення ідеальних зачісок

      Цей професійний фен на 2100 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

      Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

      Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

      Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точного й найкращої укладки.

      Холодний струмінь фіксує зачіску

      Холодний струмінь фіксує зачіску

      Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.

      Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

      Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

      Концентратор фена працює, спрямовуючи потік повітря через отвір на певні ділянки. Це забезпечує точне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.

      Шнур 1,8 м для максимальної свободи рухів

      Шнур 1,8 м для максимальної свободи рухів

      Зйомна решітка для повітря забезпечує легке чищення

      Решітку для повітря цього фену можна зняти для чищення. Знімайте та чистіть регулярно для запобігання накопиченню бруду.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Потужність (Вт)
        2100  Вт
        Довжина шнура
        1,8  м

      • Характеристики

        Холодний обдув
        Так
        Петля для підвішування
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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