Сушіть, вкладайте та фіксуйте волосся так, як Вам до вподоби
Візьміть під контроль сушіння волосся із феном SalonDry Control. Професійна потужність 2200 Вт, функція іонізації та різні налаштування – це чудові зачіски від сушіння до укладки волосся. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Сушіть, вкладайте та фіксуйте волосся так, як Вам до вподоби
Візьміть під контроль сушіння волосся із феном SalonDry Control. Професійна потужність 2200 Вт, функція іонізації та різні налаштування – це чудові зачіски від сушіння до укладки волосся. Переглянути усі переваги
Сушіть, вкладайте та фіксуйте волосся так, як Вам до вподоби
Візьміть під контроль сушіння волосся із феном SalonDry Control. Професійна потужність 2200 Вт, функція іонізації та різні налаштування – це чудові зачіски від сушіння до укладки волосся. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Сушіть, вкладайте та фіксуйте волосся так, як Вам до вподоби
Візьміть під контроль сушіння волосся із феном SalonDry Control. Професійна потужність 2200 Вт, функція іонізації та різні налаштування – це чудові зачіски від сушіння до укладки волосся. Переглянути усі переваги
Цей професійний фен на 2200 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся блискуче, гладеньке та слухняне.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точного й найкращої укладки.
Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.
Концентратор фена працює, спрямовуючи потік повітря через отвір на певні ділянки. Це забезпечує точне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.
Дифузор для створення об’єму сушить волосся здоровим способом, зменшує скуйовдження та збільшує об’єм, розподіляючи потік повітря по волоссю. Він піднімає волосся та збільшує об’єм, особливо в разі використання на тім’ї та біля коренів, що є ідеальним варіантом для створення хвилястих та "живих" зачісок
Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.
Решітку для повітря цього фену можна зняти для чищення. Знімайте та чистіть регулярно для запобігання накопиченню бруду.
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування