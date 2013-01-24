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Фен KeraShine

HP8243/00
Загальна оцінка / 5
  • Турботливе сушіння для блискучих та швидких результатів Турботливе сушіння для блискучих та швидких результатів Турботливе сушіння для блискучих та швидких результатів
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    Фен KeraShine

    HP8243/00
    Загальна оцінка / 5

    Турботливе сушіння для блискучих та швидких результатів

    Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Цей новий фен Philips KeraShine має кілька налаштувань швидкості та температури. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури, функція іонізації та TurboBoost. Переглянути усі переваги

    Фен KeraShine

    Турботливе сушіння для блискучих та швидких результатів

    Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Цей новий фен Philips KeraShine має кілька налаштувань швидкості та температури. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури, функція іонізації та TurboBoost. Переглянути усі переваги

    Турботливе сушіння для блискучих та швидких результатів

    Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Цей новий фен Philips KeraShine має кілька налаштувань швидкості та температури. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури, функція іонізації та TurboBoost. Переглянути усі переваги

    Фен KeraShine

    Турботливе сушіння для блискучих та швидких результатів

    Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Цей новий фен Philips KeraShine має кілька налаштувань швидкості та температури. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури, функція іонізації та TurboBoost. Переглянути усі переваги

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      Турботливе сушіння для блискучих та швидких результатів

      із керамічними пластинами з кератином

      • Care Edition
      • Функція іонізації
      • 2200 Вт
      • Керамічне покриття з кератином
      Захисне керамічне покриття із кератином

      Захисне керамічне покриття із кератином

      Захисне керамічне покриття із кератином для кращого догляду за волоссям

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.

      Налаштування температури ThermoProtect

      Налаштування температури ThermoProtect

      Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

      Професійна потужність 2200 Вт для створення ідеальних зачісок

      Професійна потужність 2200 Вт для створення ідеальних зачісок

      Цей професійний фен на 2200 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

      Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

      Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

      Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точної й найкращої укладки.

      Надтонка 11-мм насадка для точної укладки

      Надтонка 11-мм насадка для точної укладки

      Надтонка насадка для укладки концентрує потік повітря через 11-мм насадку для точної укладки певних ділянок. Чудово підходить для довершення стилю.

      Дифузор збільшує об’єм для створення хвилястих та "живих" зачіcок

      Дифузор збільшує об’єм для створення хвилястих та "живих" зачіcок

      Дифузор для створення об’єму сушить волосся здоровим способом, зменшує скуйовдження та збільшує об’єм, розподіляючи потік повітря по волоссю. Він піднімає волосся та збільшує об’єм, особливо в разі використання на тім’ї та біля коренів, що є ідеальним варіантом для створення хвилястих та "живих" зачісок

      Турбострумінь для надшвидкого сушіння

      Турбострумінь для надшвидкого сушіння

      Кнопка турбоструменя збільшує потік повітря для швидшого сушіння волосся.

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.

      Вишукана жіночна конструкція підкреслює ефективність та якість

      Цей фен має сучасну, вишукану конструкцію. М’які, плавні контури та видовжені пропорції натякають на жіночність, а точні деталі та високоякісні матеріали й покриття свідчать про бездоганну роботу виробу.

      Знімний повітряний фільтр забезпечує швидке та легке чищення

      Знімний повітряний фільтр фена легко обслуговувати. Просто зніміть, щоб почистити. Регулярне виконання цієї процедури допоможе запобігти накопиченню пилу та волосся, що може вплинути на ефективність сушіння.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        Потужність (Вт)
        2200  Вт
        Потужність
        2200  Вт
        Колір/обробка
        Блискучий чорний із плавним переходом у пурпуровий
        Матеріал корпусу
        ПК
        Двигун
        Двигун постійного струму
        Довжина шнура
        1,8 м

      • Характеристики

        Складана ручка
        Ні
        Холодний обдув
        Так
        Подвійна напруга
        Ні
        Дорожній футляр
        Ні
        Керамічне покриття
        Керамічний елемент
        Функція іонізації
        Так
        Петля для підвішування
        Так
        Дифузор
        Асиметричний дифузор для об’єму
        Насадка/концентратор
        Надтонка 11-мм насадка для укладки
        Кількість насадок
        2
        Турбострумінь
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Вага та розміри

        Розміри коробки A
        • Довжина = 63 см
        • Ширина = 35 см
        • Висота = 25 см
        Вага коробки А
        6,3 кг
        Розміри коробки F
        • Глибина = 11 см
        • Висота = 23 см
        • Ширина = 31 см
        Вага коробки F
        1 кг
        Розмір виробу
        • Ширина = 22 см
        • Висота = 31 см
        • Довжина = 10 см
        Вага виробу (без упаковки)
        0,6 кг

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