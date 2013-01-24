Турботливе сушіння для блискучих та швидких результатів
Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Цей новий фен Philips KeraShine має кілька налаштувань швидкості та температури. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури, функція іонізації та TurboBoost. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Турботливе сушіння для блискучих та швидких результатів
Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Цей новий фен Philips KeraShine має кілька налаштувань швидкості та температури. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури, функція іонізації та TurboBoost. Переглянути усі переваги
Турботливе сушіння для блискучих та швидких результатів
Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Цей новий фен Philips KeraShine має кілька налаштувань швидкості та температури. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури, функція іонізації та TurboBoost. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Турботливе сушіння для блискучих та швидких результатів
Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Цей новий фен Philips KeraShine має кілька налаштувань швидкості та температури. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури, функція іонізації та TurboBoost. Переглянути усі переваги
Захисне керамічне покриття із кератином для кращого догляду за волоссям
Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Цей професійний фен на 2200 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точної й найкращої укладки.
Надтонка насадка для укладки концентрує потік повітря через 11-мм насадку для точної укладки певних ділянок. Чудово підходить для довершення стилю.
Дифузор для створення об’єму сушить волосся здоровим способом, зменшує скуйовдження та збільшує об’єм, розподіляючи потік повітря по волоссю. Він піднімає волосся та збільшує об’єм, особливо в разі використання на тім’ї та біля коренів, що є ідеальним варіантом для створення хвилястих та "живих" зачісок
Кнопка турбоструменя збільшує потік повітря для швидшого сушіння волосся.
Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.
Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.
Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.
Цей фен має сучасну, вишукану конструкцію. М’які, плавні контури та видовжені пропорції натякають на жіночність, а точні деталі та високоякісні матеріали й покриття свідчать про бездоганну роботу виробу.
Знімний повітряний фільтр фена легко обслуговувати. Просто зніміть, щоб почистити. Регулярне виконання цієї процедури допоможе запобігти накопиченню пилу та волосся, що може вплинути на ефективність сушіння.
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування
Вага та розміри