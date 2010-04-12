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Таємна зброя спеціалістів
Новий та вдосконалений SalonDry Pro 2300. Цей фен Philips тепер на 20% легший і забезпечує на 30% більше потоку повітря Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Таємна зброя спеціалістів
Новий та вдосконалений SalonDry Pro 2300. Цей фен Philips тепер на 20% легший і забезпечує на 30% більше потоку повітря Переглянути усі переваги
Таємна зброя спеціалістів
Новий та вдосконалений SalonDry Pro 2300. Цей фен Philips тепер на 20% легший і забезпечує на 30% більше потоку повітря Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Таємна зброя спеціалістів
Новий та вдосконалений SalonDry Pro 2300. Цей фен Philips тепер на 20% легший і забезпечує на 30% більше потоку повітря Переглянути усі переваги
Фен
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Професійна потужність 2300 Вт для чудової укладки волосся
Керамічний елемент використовується для запобігання пересушуванню. Він створює інфрачервоне випромінювання з лагідним теплом, яке сушить волосся зсередини та захищає його від пересушування без зменшення швидкості й погіршення ефективності.
Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.
Дифузор для створення об’єму сушить волосся здоровим способом, зменшує скуйовдження та збільшує об’єм, розподіляючи потік повітря по волоссю. Він піднімає волосся та збільшує об’єм, особливо в разі використання на тім’ї та біля коренів, що є ідеальним варіантом для створення хвилястих та "живих" зачісок
Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.
Більша довжина покращує гнучкість та спрощує використання, завдяки чому пристрій можна використовувати будь-де.
Концентратор працює, спрямовуючи потік повітря через отвір на певні ділянки. Це забезпечує точне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.
Решітку для повітря цього фену можна зняти для чищення. Знімайте та чистіть регулярно для запобігання накопиченню бруду.
Використовуйте цю високоякісну щітку, щоб розпрямити та вирівняти кутикули волосся для підсилення блиску.
Характеристики
Обслуговування