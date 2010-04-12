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    DryCare Advanced

    Фен

    HP8251/00
    Загальна оцінка / 5
    • Таємна зброя спеціалістів Таємна зброя спеціалістів Таємна зброя спеціалістів
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      DryCare Advanced Фен

      HP8251/00
      Загальна оцінка / 5

      Таємна зброя спеціалістів

      Новий та вдосконалений SalonDry Pro 2300. Цей фен Philips тепер на 20% легший і забезпечує на 30% більше потоку повітря Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      DryCare Advanced Фен

      Таємна зброя спеціалістів

      Новий та вдосконалений SalonDry Pro 2300. Цей фен Philips тепер на 20% легший і забезпечує на 30% більше потоку повітря Переглянути усі переваги

      Таємна зброя спеціалістів

      Новий та вдосконалений SalonDry Pro 2300. Цей фен Philips тепер на 20% легший і забезпечує на 30% більше потоку повітря Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      DryCare Advanced Фен

      Таємна зброя спеціалістів

      Новий та вдосконалений SalonDry Pro 2300. Цей фен Philips тепер на 20% легший і забезпечує на 30% більше потоку повітря Переглянути усі переваги

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        DryCare Advanced

        DryCare Advanced

        Фен

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        Таємна зброя спеціалістів

        Фен SalonDry Pro 2300

        • Функція іонізації
        • 2300 Вт
        • Кругла керамічна щітка
        • Дифузор для створення об’єму
        Професійна потужність 2300 Вт для чудової укладки волосся

        Професійна потужність 2300 Вт для чудової укладки волосся

        Професійна потужність 2300 Вт для чудової укладки волосся

        Керамічний елемент для забезпечення гладкості волосся

        Керамічний елемент для забезпечення гладкості волосся

        Керамічний елемент використовується для запобігання пересушуванню. Він створює інфрачервоне випромінювання з лагідним теплом, яке сушить волосся зсередини та захищає його від пересушування без зменшення швидкості й погіршення ефективності.

        Холодний обдув фіксує зачіску

        Холодний обдув фіксує зачіску

        Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.

        Дифузор збільшує об’єм для створення хвилястих та "живих" зачіcок

        Дифузор збільшує об’єм для створення хвилястих та "живих" зачіcок

        Дифузор для створення об’єму сушить волосся здоровим способом, зменшує скуйовдження та збільшує об’єм, розподіляючи потік повітря по волоссю. Він піднімає волосся та збільшує об’єм, особливо в разі використання на тім’ї та біля коренів, що є ідеальним варіантом для створення хвилястих та "живих" зачісок

        Гачок для зручного зберігання

        Гачок для зручного зберігання

        Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.

        Шнур довжиною 2,5 м

        Шнур довжиною 2,5 м

        Більша довжина покращує гнучкість та спрощує використання, завдяки чому пристрій можна використовувати будь-де.

        Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

        Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

        Концентратор працює, спрямовуючи потік повітря через отвір на певні ділянки. Це забезпечує точне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.

        6 зручних налаштувань швидкості та температури

        6 зручних налаштувань швидкості та температури

        Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

        Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

        Знімна решітка для повітря забезпечує легке чищення

        Решітку для повітря цього фену можна зняти для чищення. Знімайте та чистіть регулярно для запобігання накопиченню бруду.

        У комплекті: щітка для гладенького волосся

        Використовуйте цю високоякісну щітку, щоб розпрямити та вирівняти кутикули волосся для підсилення блиску.

        Технічні характеристики

        • Характеристики

          Довжина шнура
          2,5 m
          Керамічне покриття
          Так
          Потужність (Вт)
          2300 W
          Холодний обдув
          Так
          Подвійна напруга
          Ні
          Петля для підвішування
          Так
          Функція іонізації
          Так
          Потужність (Тайвань)
          1500 W

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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