Легке випрямлення волосся і надання йому блиску
Довші пластини нових щипців для розпрямлення волосся Essential Care, спеціально створені для швидкого та легкого використання, лагідні до волосся і дозволяють швидше отримати прямі зачіски. Переглянути усі переваги
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Легке випрямлення волосся і надання йому блиску
Довші пластини нових щипців для розпрямлення волосся Essential Care, спеціально створені для швидкого та легкого використання, лагідні до волосся і дозволяють швидше отримати прямі зачіски. Переглянути усі переваги
Довші пластини забезпечують кращий контакт із волоссям і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів розпрямлення.
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.
Щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 60 секунд
Щипці для розпрямлення волосся мають замок блокування. Цей замок, розміщений внизу щипців, блокує пластини, забезпечуючи швидке та легке зберігання та запобігаючи випадковому пошкодженню щипців.
Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах
2 роки гарантії.
Пластини з гладеньким керамічним покриттям запобігають пошкодженню волосся під час укладки.
Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування