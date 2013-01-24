Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Essential Care

HP8319/00
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
  • Легке випрямлення волосся і надання йому блиску Легке випрямлення волосся і надання йому блиску Легке випрямлення волосся і надання йому блиску
    -{discount-value}

    Essential Care

    HP8319/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Легке випрямлення волосся і надання йому блиску

    Довші пластини нових щипців для розпрямлення волосся Essential Care, спеціально створені для швидкого та легкого використання, лагідні до волосся і дозволяють швидше отримати прямі зачіски. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Essential Care

    Легке випрямлення волосся і надання йому блиску

    Довші пластини нових щипців для розпрямлення волосся Essential Care, спеціально створені для швидкого та легкого використання, лагідні до волосся і дозволяють швидше отримати прямі зачіски. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all straighteners

      Легке випрямлення волосся і надання йому блиску

      із довгими 100-мм пластинами

      • Довші пластини (100 мм)
      • Професійна температура 210 ºC
      • Керамічні пластини
      Довгі пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся

      Довгі пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся

      Довші пластини забезпечують кращий контакт із волоссям і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів розпрямлення.

      Професійна температура 210 °C для неперевершених результатів

      Професійна температура 210 °C для неперевершених результатів

      Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

      Щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 60 секунд

      Замок блокування для фіксації ручки для легкого та безпечного зберігання

      Замок блокування для фіксації ручки для легкого та безпечного зберігання

      Щипці для розпрямлення волосся мають замок блокування. Цей замок, розміщений внизу щипців, блокує пластини, забезпечуючи швидке та легке зберігання та запобігаючи випадковому пошкодженню щипців.

      Універсальна напруга

      Універсальна напруга

      Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії.

      Керамічне покриття для ультра-гладенького ковзання

      Керамічне покриття для ультра-гладенького ковзання

      Пластини з гладеньким керамічним покриттям запобігають пошкодженню волосся під час укладки.

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

      Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Час нагрівання
        60 сек.
        Довжина шнура
        1,8  м
        Колір/обробка
        чорний та сріблястий відтінок
        Максимальна температура
        210  °C
        Довгі пластини
        27 x 100 мм
        Напруга
        Універсальна  В

      • Характеристики

        Температура
        210  °C
        Гнучкий шнур
        Так
        Керамічне покриття
        Так
        Функція іонізації
        Ні
        Блокування ручки
        Так
        Матеріал пластин
        Керамічне покриття
        Гак для зберігання
        Так
        Гнучкий шнур
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись