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Легке випрямлення волосся і надання йому блиску
Довші пластини нових щипців для розпрямлення волосся Essential Care, спеціально створені для швидкого та легкого використання, лагідні до волосся і дозволяють швидше отримати прямі зачіски.
Довші пластини (100 мм)
Професійна температура 210 ºC
Керамічні пластини
Довші пластини забезпечують кращий контакт із волоссям і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів розпрямлення.
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.
Щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 60 секунд
5.0
з 5
5
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Kindom
18/11/2020
Україна
Рекомендую
Классный,удобный и качественный. Не портит волосы,очень хорошо выпрямляет и комфортно делать закрученные локоны!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8319/00 Essential Care
Дата використання 2018-11-18
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8319/00 Essential Care
Дата використання 2018-11-18
Юлія999
10/04/2019
Україна
Зберігає волосся цілим і неушкодженим
Чудовий утюжок,підходить для постійного використання
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8319/00 Essential Care
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8319/00 Essential Care
lenok232010
10/04/2019
Україна
Чудовий продукт. З своєю функцією справляється.
Чудові щипці! Легкі, пластини швидко нагріваються, в руці комфортно. За короткий час можна зробити стильну зачіску!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8319/00 Essential Care
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8319/00 Essential Care