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Більше не доступний

Essential Care

HP8319/00

5

| (5) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Легке випрямлення волосся і надання йому блиску

Довші пластини нових щипців для розпрямлення волосся Essential Care, спеціально створені для швидкого та легкого використання, лагідні до волосся і дозволяють швидше отримати прямі зачіски.

Переглянути всі переваги

із довгими 100-мм пластинами

Легке випрямлення волосся і надання йому блиску

  • Довші пластини (100 мм)

  • Професійна температура 210 ºC

  • Керамічні пластини

Довгі пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся

Довгі пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся

Довші пластини забезпечують кращий контакт із волоссям і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів розпрямлення.

Професійна температура 210 °C для неперевершених результатів

Професійна температура 210 °C для неперевершених результатів

Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.

Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

Щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 60 секунд

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

5

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
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18/11/2020

Україна

Україна

Рекомендую

Классный,удобный и качественный. Не портит волосы,очень хорошо выпрямляет и комфортно делать закрученные локоны!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8319/00 Essential Care

Дата використання 2018-11-18

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8319/00 Essential Care

Дата використання 2018-11-18

10/04/2019

Україна

Україна

Зберігає волосся цілим і неушкодженим

Чудовий утюжок,підходить для постійного використання

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8319/00 Essential Care

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8319/00 Essential Care

10/04/2019

Україна

Україна

Чудовий продукт. З своєю функцією справляється.

Чудові щипці! Легкі, пластини швидко нагріваються, в руці комфортно. За короткий час можна зробити стильну зачіску!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8319/00 Essential Care

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8319/00 Essential Care

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