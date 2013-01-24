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Essential Care, іонізація

HP8320/00
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Загальна оцінка / 5
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  • Легке випрямлення і блиск завдяки функції іонізації Легке випрямлення і блиск завдяки функції іонізації Легке випрямлення і блиск завдяки функції іонізації
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    Essential Care, іонізація

    HP8320/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Легке випрямлення і блиск завдяки функції іонізації

    Довші пластини нових щипців для розпрямлення волосся Essential Care із функцією іонізації спеціально створені для швидкого та легкого використання, лагідні до волосся і дозволяють швидше отримати прямі та блискучі зачіски. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Essential Care, іонізація

    Легке випрямлення і блиск завдяки функції іонізації

    Довші пластини нових щипців для розпрямлення волосся Essential Care із функцією іонізації спеціально створені для швидкого та легкого використання, лагідні до волосся і дозволяють швидше отримати прямі та блискучі зачіски. Переглянути усі переваги

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      Легке випрямлення і блиск завдяки функції іонізації

      із довгими 100-мм пластинами

      • Довші керамічні пластини (100 мм)
      • Професійна температура 210 ºC
      • Функція іонізації
      Довгі пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся

      Довгі пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся

      Довші пластини забезпечують кращий контакт із волоссям і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів розпрямлення.

      Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

      Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

      Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.

      Професійна температура 210 °C для неперевершених результатів

      Професійна температура 210 °C для неперевершених результатів

      Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

      Щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 60 секунд

      Замок блокування для фіксації ручки для легкого та безпечного зберігання

      Замок блокування для фіксації ручки для легкого та безпечного зберігання

      Щипці для розпрямлення волосся мають замок блокування. Цей замок, розміщений внизу щипців, блокує пластини, забезпечуючи швидке та легке зберігання та запобігаючи випадковому пошкодженню щипців.

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.

      Універсальна напруга

      Універсальна напруга

      Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії.

      Керамічне покриття для ультра-гладенького ковзання

      Керамічне покриття для ультра-гладенького ковзання

      Пластини з гладеньким керамічним покриттям запобігають пошкодженню волосся під час укладки.

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

      Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Час нагрівання
        60 сек.
        Довжина шнура
        1,8  м
        Колір/обробка
        чорний та теплий рожевий
        Максимальна температура
        210  °C
        Довгі пластини
        27 x 100 мм
        Напруга
        Універсальна  В

      • Характеристики

        Температура
        210  °C
        Гнучкий шнур
        Так
        Керамічне покриття
        Так
        Петля для підвішування
        Ні
        Функція іонізації
        Так
        Блокування ручки
        Так
        Матеріал пластин
        Керамічне покриття
        Гак для зберігання
        Так
        Гнучкий шнур
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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