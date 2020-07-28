Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Легке випрямлення і блиск завдяки функції іонізації
Довші пластини нових щипців для розпрямлення волосся Essential Care із функцією іонізації спеціально створені для швидкого та легкого використання, лагідні до волосся і дозволяють швидше отримати прямі та блискучі зачіски.
Довші керамічні пластини (100 мм)
Професійна температура 210 ºC
Функція іонізації
Довші пластини забезпечують кращий контакт із волоссям і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів розпрямлення.
Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.5
з 5
8
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
Alenyhka
28/07/2020
Україна
Отлично справляется с задачей
Купила такой утюжок, хотела только Филипс, осталась довольна.Выравнивает отлично, не припалевает, волосы остаются мягкие . Быстро нагревается, быстро остывает. 5 минут укладки и как из салона.Класс!!!
Плюси
Конечно за.Результат отличный.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8320/00 Essential Care, іонізація
Дата використання 2019-07-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8320/00 Essential Care, іонізація
Дата використання 2019-07-28
Vasiljok
02/04/2019
Україна
Супер утюжок.
Прекрасный, удобный, компактный утюжок. Длинные пластины отлично выравнивают волосы, не повреждая их. Очень довольна. Не поменяю philips ни на какую другую марку.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8320/00 Essential Care, іонізація
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8320/00 Essential Care, іонізація
Katarzyna89
20/05/2015
Polska
Użyteczna, w dobrej cenie,z jonizacją- ekstra.
Nie mam nic do zarzucenia- produkt w dobrej cenie, działa jak potrzeba, jonizacja to jednak super sprawa - ogarnia rozbiegane włosy. Jedyny minus to to, że długo stygnie- po użyciu w torebkę się jej nie spakuje i nie pobiegnie z nią na trening (przykładowo), ale taki minus to nie minus.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową