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Більше не доступний

Essential Care, іонізація

HP8320/00

4.5

| (8) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб

Легке випрямлення і блиск завдяки функції іонізації

Довші пластини нових щипців для розпрямлення волосся Essential Care із функцією іонізації спеціально створені для швидкого та легкого використання, лагідні до волосся і дозволяють швидше отримати прямі та блискучі зачіски.

Переглянути всі переваги

із довгими 100-мм пластинами

Легке випрямлення і блиск завдяки функції іонізації

  • Довші керамічні пластини (100 мм)

  • Професійна температура 210 ºC

  • Функція іонізації

Довгі пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся

Довгі пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся

Довші пластини забезпечують кращий контакт із волоссям і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів розпрямлення.

Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.

Професійна температура 210 °C для неперевершених результатів

Професійна температура 210 °C для неперевершених результатів

Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

8

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

3
1

28/07/2020

Україна

Україна

Отлично справляется с задачей

Купила такой утюжок, хотела только Филипс, осталась довольна.Выравнивает отлично, не припалевает, волосы остаются мягкие . Быстро нагревается, быстро остывает. 5 минут укладки и как из салона.Класс!!!

Плюси

Конечно за.Результат отличный.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8320/00 Essential Care, іонізація

Дата використання 2019-07-28

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8320/00 Essential Care, іонізація

Дата використання 2019-07-28

02/04/2019

Україна

Україна

Супер утюжок.

Прекрасный, удобный, компактный утюжок. Длинные пластины отлично выравнивают волосы, не повреждая их. Очень довольна. Не поменяю philips ни на какую другую марку.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8320/00 Essential Care, іонізація

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8320/00 Essential Care, іонізація

20/05/2015

Polska

Polska

Użyteczna, w dobrej cenie,z jonizacją- ekstra.

Nie mam nic do zarzucenia- produkt w dobrej cenie, działa jak potrzeba, jonizacja to jednak super sprawa - ogarnia rozbiegane włosy. Jedyny minus to to, że długo stygnie- po użyciu w torebkę się jej nie spakuje i nie pobiegnie z nią na trening (przykładowo), ale taki minus to nie minus.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową

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