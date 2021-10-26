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Більше не доступний

Care & controlСтайлер Care & Control

HP8344/00

4.9

| (44) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб

У 3 рази дбайливіший догляд за волоссям

Новий стайлер Philips Care & Control дозволяє створювати прямі зачіски, будучи лагіднішими до волосся. Розпрямляйте волосся у 3 рази турботливіше завдяки функції іонізації, керамічним пластинам Silky Smooth та цифровому контролю температури.

Переглянути всі переваги

Стайлер з функцією іонізації

У 3 рази дбайливіший догляд за волоссям

  • Керамічні пластини

  • Температура 130–200 °C

  • Функція іонізації

Професійна температура 230 °C для неперевершених результатів

Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.

Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.

Удвічі легше ковзання по волоссю завдяки керамічним пластинам SilkySmooth

Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини SilkySmooth уважно обробляються для покращення ковзання та характеристик догляду кераміки, що забезпечує ідеальне блискуче волосся.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

44

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

3
2

26/10/2021

Україна

Україна

Отличные характеристики

Покупала данную плойку для керантинового выпрямления волос, пользуюсь ею на протяжении 7 лет каждый день. Удобно то,что можно выставить температуру от 160 до 230 градусов, нагревается быстро, удобно держать в руке.

Плюси

Температурный режим

Мінуси

Нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

Дата використання 2019-10-26

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

Дата використання 2019-10-26

05/11/2020

Україна

Україна

Супер плойка

Купил жене в подарок, я не пользуюсь, но жена довольна уже много лет. Не палит волосы, быстро греется

Плюси

Качество, скорость нагрева, функционал

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

Дата використання 2018-11-05

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

Дата використання 2018-11-05

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий стайлер

Придбала за порадою консультанта в магазині. І не пожалкувала. Можливість регулювати температуру, швидке нагрівання, блокування клавіш, зручний чохол для зберігання, шнур достатньої довжини (з можливістю обертання) - все продумано. Підходить не тільки для вирівнювання, а й для створення локонів завдяки заокругленим краям.

Цей відгук про Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

Дата використання 2018-08-21

Цей відгук про Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

Дата використання 2018-08-21

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