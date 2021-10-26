Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
У 3 рази дбайливіший догляд за волоссям
Новий стайлер Philips Care & Control дозволяє створювати прямі зачіски, будучи лагіднішими до волосся. Розпрямляйте волосся у 3 рази турботливіше завдяки функції іонізації, керамічним пластинам Silky Smooth та цифровому контролю температури.
Керамічні пластини
Температура 130–200 °C
Функція іонізації
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.
Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.
Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини SilkySmooth уважно обробляються для покращення ковзання та характеристик догляду кераміки, що забезпечує ідеальне блискуче волосся.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.9
з 5
44
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Anastasiya2860
26/10/2021
Україна
Отличные характеристики
Покупала данную плойку для керантинового выпрямления волос, пользуюсь ею на протяжении 7 лет каждый день. Удобно то,что можно выставить температуру от 160 до 230 градусов, нагревается быстро, удобно держать в руке.
Плюси
Температурный режим
Мінуси
Нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Дата використання 2019-10-26
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Дата використання 2019-10-26
kleopold74
05/11/2020
Україна
Супер плойка
Купил жене в подарок, я не пользуюсь, но жена довольна уже много лет. Не палит волосы, быстро греется
Плюси
Качество, скорость нагрева, функционал
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Дата використання 2018-11-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Дата використання 2018-11-05
Smile16131
21/08/2020
Україна
Чудовий стайлер
Придбала за порадою консультанта в магазині. І не пожалкувала. Можливість регулювати температуру, швидке нагрівання, блокування клавіш, зручний чохол для зберігання, шнур достатньої довжини (з можливістю обертання) - все продумано. Підходить не тільки для вирівнювання, а й для створення локонів завдяки заокругленим краям.
Цей відгук про Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Дата використання 2018-08-21
Цей відгук про Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Дата використання 2018-08-21