У 3 рази дбайливіший догляд за волоссям
Новий стайлер Philips Care & Control дозволяє створювати прямі зачіски, будучи лагіднішими до волосся. Розпрямляйте волосся у 3 рази турботливіше завдяки функції іонізації, керамічним пластинам Silky Smooth та цифровому контролю температури. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
У 3 рази дбайливіший догляд за волоссям
Новий стайлер Philips Care & Control дозволяє створювати прямі зачіски, будучи лагіднішими до волосся. Розпрямляйте волосся у 3 рази турботливіше завдяки функції іонізації, керамічним пластинам Silky Smooth та цифровому контролю температури. Переглянути усі переваги
У 3 рази дбайливіший догляд за волоссям
Новий стайлер Philips Care & Control дозволяє створювати прямі зачіски, будучи лагіднішими до волосся. Розпрямляйте волосся у 3 рази турботливіше завдяки функції іонізації, керамічним пластинам Silky Smooth та цифровому контролю температури. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
У 3 рази дбайливіший догляд за волоссям
Новий стайлер Philips Care & Control дозволяє створювати прямі зачіски, будучи лагіднішими до волосся. Розпрямляйте волосся у 3 рази турботливіше завдяки функції іонізації, керамічним пластинам Silky Smooth та цифровому контролю температури. Переглянути усі переваги
Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.
Цифрові налаштування з можливістю регулювання тепла дозволяють зробити гладеньким волосся будь-якого типу
Цей стайлер швидко нагрівається і готовий до використання через 30 секунд.
Стайлер має замок блокування. Цей замок, розміщений внизу та блокує пластини, забезпечуючи швидке та легке зберігання та запобігаючи випадковому пошкодженню стайлера.
Деякі плойки та стайлери оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для Вашого цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.
Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини SilkySmooth уважно обробляються для покращення ковзання та характеристик догляду кераміки, що забезпечує ідеальне блискуче волосся.
Уникайте ненавмисного нагрівання завдяки функції ThermoGuard, збільшуючи температуру вище 200 °C із кроком лише 5 °C.
Усе завжди під контролем. Більше жодного випадкового ввімкнення/вимкнення щипців або зміни температури завдяки функції блокування кнопок.
Вдосконалена технологія Philips EHD+ означає, що стайлер завжди рівномірно розподілятиме тепло, навіть за високих температур, без пошкодження волосся. Це гарантує додатковий захист і зберігає волосся здоровим та блискучим.
Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.
Технічні характеристики
Характеристики
Тип волосся
Обслуговування