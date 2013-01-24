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Стайлер Care & Control

HP8344/00
Загальна оцінка / 5
  • У 3 рази дбайливіший догляд за волоссям У 3 рази дбайливіший догляд за волоссям У 3 рази дбайливіший догляд за волоссям
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    Стайлер Care & Control

    HP8344/00
    Загальна оцінка / 5

    У 3 рази дбайливіший догляд за волоссям

    Новий стайлер Philips Care & Control дозволяє створювати прямі зачіски, будучи лагіднішими до волосся. Розпрямляйте волосся у 3 рази турботливіше завдяки функції іонізації, керамічним пластинам Silky Smooth та цифровому контролю температури. Переглянути усі переваги

    Стайлер Care & Control

    У 3 рази дбайливіший догляд за волоссям

    Новий стайлер Philips Care & Control дозволяє створювати прямі зачіски, будучи лагіднішими до волосся. Розпрямляйте волосся у 3 рази турботливіше завдяки функції іонізації, керамічним пластинам Silky Smooth та цифровому контролю температури. Переглянути усі переваги

    У 3 рази дбайливіший догляд за волоссям

    Новий стайлер Philips Care & Control дозволяє створювати прямі зачіски, будучи лагіднішими до волосся. Розпрямляйте волосся у 3 рази турботливіше завдяки функції іонізації, керамічним пластинам Silky Smooth та цифровому контролю температури. Переглянути усі переваги

    Стайлер Care & Control

    У 3 рази дбайливіший догляд за волоссям

    Новий стайлер Philips Care & Control дозволяє створювати прямі зачіски, будучи лагіднішими до волосся. Розпрямляйте волосся у 3 рази турботливіше завдяки функції іонізації, керамічним пластинам Silky Smooth та цифровому контролю температури. Переглянути усі переваги

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      У 3 рази дбайливіший догляд за волоссям

      Стайлер з функцією іонізації

      • Керамічні пластини
      • Температура 130–200 °C
      • Функція іонізації
      Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

      Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

      Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.

      Цифрові налаштування з можливістю регулювання тепла для гладенького волосся

      Цифрові налаштування з можливістю регулювання тепла для гладенького волосся

      Цифрові налаштування з можливістю регулювання тепла дозволяють зробити гладеньким волосся будь-якого типу

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 30 сек.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 30 сек.

      Цей стайлер швидко нагрівається і готовий до використання через 30 секунд.

      Замок блокування для фіксації ручки для легкого та безпечного зберігання

      Замок блокування для фіксації ручки для легкого та безпечного зберігання

      Стайлер має замок блокування. Цей замок, розміщений внизу та блокує пластини, забезпечуючи швидке та легке зберігання та запобігаючи випадковому пошкодженню стайлера.

      Автоматичне вимкнення через 60 хвилин

      Автоматичне вимкнення через 60 хвилин

      Деякі плойки та стайлери оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для Вашого цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Професійна температура 230 °C для неперевершених результатів

      Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.

      Удвічі легше ковзання по волоссю завдяки керамічним пластинам SilkySmooth

      Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини SilkySmooth уважно обробляються для покращення ковзання та характеристик догляду кераміки, що забезпечує ідеальне блискуче волосся.

      Функція ThermoGuard запобігає ненавмисному нагріванню пластин вище 200 °C.

      Уникайте ненавмисного нагрівання завдяки функції ThermoGuard, збільшуючи температуру вище 200 °C із кроком лише 5 °C.

      Більше жодних випадкових змін налаштувань завдяки функції блокування кнопок

      Усе завжди під контролем. Більше жодного випадкового ввімкнення/вимкнення щипців або зміни температури завдяки функції блокування кнопок.

      Здорове волосся без "гарячих точок" з рівномірним розподілом тепла

      Вдосконалена технологія Philips EHD+ означає, що стайлер завжди рівномірно розподілятиме тепло, навіть за високих температур, без пошкодження волосся. Це гарантує додатковий захист і зберігає волосся здоровим та блискучим.

      Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

      Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Час нагрівання
        30 сек.
        Довжина шнура
        1,8  м
        Максимальна температура
        230  °C

      • Характеристики

        Індикатор готовності до використання
        Так
        Гнучкий шнур
        Так
        Керамічне покриття
        Так
        Петля для підвішування
        Так
        Функція іонізації
        Так

      • Тип волосся

        Результат
        Пряме
        Довжина волосся
        • Довге
        • Коротке
        Товщина волосся
        • Середнє
        • Густе
        • Тонке

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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