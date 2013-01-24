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Щипці для розпрямлення волосся

HP8345/00
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Загальна оцінка / 5
  • У 3 рази дбайливіше створення прямих та кучерявих зачісок У 3 рази дбайливіше створення прямих та кучерявих зачісок У 3 рази дбайливіше створення прямих та кучерявих зачісок
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    Щипці для розпрямлення волосся

    HP8345/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    У 3 рази дбайливіше створення прямих та кучерявих зачісок

    Нові щипці Philips Straight & Curl дозволяють створювати прямі зачіски, хвилі та локони, будучи лагіднішими до волосся. Доглядайте за волоссям, вкладаючи його у 3 рази дбайливіше завдяки функції іонізації, керамічним пластинам Silky Smooth та цифровому контролю температури. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Щипці для розпрямлення волосся

    У 3 рази дбайливіше створення прямих та кучерявих зачісок

    Нові щипці Philips Straight & Curl дозволяють створювати прямі зачіски, хвилі та локони, будучи лагіднішими до волосся. Доглядайте за волоссям, вкладаючи його у 3 рази дбайливіше завдяки функції іонізації, керамічним пластинам Silky Smooth та цифровому контролю температури. Переглянути усі переваги

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      У 3 рази дбайливіше створення прямих та кучерявих зачісок

      Щипці для розпрямлення волосся із функцією іонізації

      • Вигнуті керамічні пластини
      • Рівномірний розподіл тепла 230 C
      • Функція іонізації
      Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

      Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

      Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.

      Цифрові налаштування з можливістю регулювання тепла для гладенького волосся

      Цифрові налаштування з можливістю регулювання тепла для гладенького волосся

      Цифрові налаштування з можливістю регулювання тепла дозволяють зробити гладеньким волосся будь-якого типу

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 30 сек.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 30 сек.

      Ці щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 30 секунд.

      Замок блокування для фіксації ручки для легкого та безпечного зберігання

      Замок блокування для фіксації ручки для легкого та безпечного зберігання

      Щипці для розпрямлення волосся мають замок блокування. Цей замок, розміщений внизу щипців, блокує пластини, забезпечуючи швидке та легке зберігання та запобігаючи випадковому пошкодженню щипців.

      Автоматичне вимкнення через 60 хвилин

      Автоматичне вимкнення через 60 хвилин

      Деякі щипці для розпрямлення волосся та стайлери оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для Вашого цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Професійна температура 230 °C для неперевершених результатів

      Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.

      Вигнуті пластини для легкого створення хвильок і м’яких локонів

      Вигнуті керамічні пластини SilkySmooth полегшують створення завитків та локонів. Намотайте волосся на вигнуті пластини або просто створіть завиток на кінчику пасма волосся.

      Удвічі легше ковзання по волоссю завдяки керамічним пластинам SilkySmooth

      Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини SilkySmooth уважно обробляються для покращення ковзання та характеристик догляду кераміки, що забезпечує ідеальне блискуче волосся.

      Функція ThermoGuard запобігає ненавмисному нагріванню пластин вище 200 °C.

      Уникайте ненавмисного нагрівання завдяки функції ThermoGuard, збільшуючи температуру вище 200 °C із кроком лише 5 °C.

      Більше жодних випадкових змін налаштувань завдяки функції блокування кнопок

      Усе завжди під контролем. Більше жодного випадкового ввімкнення/вимкнення щипців або зміни температури завдяки функції блокування кнопок.

      Здорове волосся без "гарячих точок" з рівномірним розподілом тепла

      Вдосконалена технологія Philips EHD+ означає, що щипці завжди рівномірно розподілятимуть тепло, навіть за високих температур, без пошкодження волосся. Це гарантує додатковий захист і зберігає волосся здоровим та блискучим.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Час нагрівання
        30 сек.
        Довжина шнура
        1,8  м
        Максимальна температура
        230  °C

      • Характеристики

        Індикатор готовності до використання
        Так
        Гнучкий шнур
        Так
        Керамічне покриття
        Так
        Петля для підвішування
        Так
        Функція іонізації
        Так

      • Тип волосся

        Результат
        Пряме
        Довжина волосся
        • Довге
        • Коротке
        Товщина волосся
        • Середнє
        • Густе
        • Тонке

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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