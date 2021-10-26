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Більше не доступний

Care Straight & CurlЩипці для розпрямлення волосся

HP8345/00

4.9

| (15) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

У 3 рази дбайливіше створення прямих та кучерявих зачісок

Нові щипці Philips Straight & Curl дозволяють створювати прямі зачіски, хвилі та локони, будучи лагіднішими до волосся. Доглядайте за волоссям, вкладаючи його у 3 рази дбайливіше завдяки функції іонізації, керамічним пластинам Silky Smooth та цифровому контролю температури.

Переглянути всі переваги

Щипці для розпрямлення волосся із функцією іонізації

У 3 рази дбайливіше створення прямих та кучерявих зачісок

  • Вигнуті керамічні пластини

  • Рівномірний розподіл тепла 230 C

  • Функція іонізації

Професійна температура 230 °C для неперевершених результатів

Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.

Вигнуті пластини для легкого створення хвильок і м’яких локонів

Вигнуті керамічні пластини SilkySmooth полегшують створення завитків та локонів. Намотайте волосся на вигнуті пластини або просто створіть завиток на кінчику пасма волосся.

Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

15

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Чудовий пристрій, задоволена!

Користуюся щипцями практично щодня протягом майже трьох років, працюють чудово, справно. Завдяки покриттю і регуляції температури не перепалюють волосся. Дуже практичні і стильні. Єдиний недолік - в перший рік користування зламалася защіпка, тому вони у мене постійно у розкритому положенні. Проте, це не ніяк не впливає на якість виконуваних функцій: і випрямлять, і накрутять волосся.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся

Дата використання 2019-10-26

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся

Дата використання 2019-10-26

08/04/2019

Україна

Україна

Гарно виконує свої функціональні властивості

ефективно справляється з вирівнюванням волоссся і як варіант іх накручуванням

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся

01/04/2019

Україна

Україна

достойний продукт, є всі необхідні функції

Довгий шнур, миттєве нагрівання. Можна як і робити локони, так і випрямляти волосся. Я задоволена!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся

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