У 3 рази дбайливіше створення прямих та кучерявих зачісок
Нові щипці Philips Straight & Curl дозволяють створювати прямі зачіски, хвилі та локони, будучи лагіднішими до волосся. Доглядайте за волоссям, вкладаючи його у 3 рази дбайливіше завдяки функції іонізації, керамічним пластинам Silky Smooth та цифровому контролю температури. Переглянути усі переваги
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У 3 рази дбайливіше створення прямих та кучерявих зачісок
Нові щипці Philips Straight & Curl дозволяють створювати прямі зачіски, хвилі та локони, будучи лагіднішими до волосся. Доглядайте за волоссям, вкладаючи його у 3 рази дбайливіше завдяки функції іонізації, керамічним пластинам Silky Smooth та цифровому контролю температури. Переглянути усі переваги
Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.
Цифрові налаштування з можливістю регулювання тепла дозволяють зробити гладеньким волосся будь-якого типу
Ці щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 30 секунд.
Щипці для розпрямлення волосся мають замок блокування. Цей замок, розміщений внизу щипців, блокує пластини, забезпечуючи швидке та легке зберігання та запобігаючи випадковому пошкодженню щипців.
Деякі щипці для розпрямлення волосся та стайлери оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для Вашого цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.
Вигнуті керамічні пластини SilkySmooth полегшують створення завитків та локонів. Намотайте волосся на вигнуті пластини або просто створіть завиток на кінчику пасма волосся.
Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини SilkySmooth уважно обробляються для покращення ковзання та характеристик догляду кераміки, що забезпечує ідеальне блискуче волосся.
Уникайте ненавмисного нагрівання завдяки функції ThermoGuard, збільшуючи температуру вище 200 °C із кроком лише 5 °C.
Усе завжди під контролем. Більше жодного випадкового ввімкнення/вимкнення щипців або зміни температури завдяки функції блокування кнопок.
Вдосконалена технологія Philips EHD+ означає, що щипці завжди рівномірно розподілятимуть тепло, навіть за високих температур, без пошкодження волосся. Це гарантує додатковий захист і зберігає волосся здоровим та блискучим.
Технічні характеристики
Характеристики
Тип волосся
Обслуговування