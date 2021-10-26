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У 3 рази дбайливіше створення прямих та кучерявих зачісок
Нові щипці Philips Straight & Curl дозволяють створювати прямі зачіски, хвилі та локони, будучи лагіднішими до волосся. Доглядайте за волоссям, вкладаючи його у 3 рази дбайливіше завдяки функції іонізації, керамічним пластинам Silky Smooth та цифровому контролю температури.
Вигнуті керамічні пластини
Рівномірний розподіл тепла 230 C
Функція іонізації
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.
Вигнуті керамічні пластини SilkySmooth полегшують створення завитків та локонів. Намотайте волосся на вигнуті пластини або просто створіть завиток на кінчику пасма волосся.
Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.
4.9
з 5
15
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
NadiyaS
26/10/2021
Україна
Чудовий пристрій, задоволена!
Користуюся щипцями практично щодня протягом майже трьох років, працюють чудово, справно. Завдяки покриттю і регуляції температури не перепалюють волосся. Дуже практичні і стильні. Єдиний недолік - в перший рік користування зламалася защіпка, тому вони у мене постійно у розкритому положенні. Проте, це не ніяк не впливає на якість виконуваних функцій: і випрямлять, і накрутять волосся.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся
Дата використання 2019-10-26
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся
Дата використання 2019-10-26
Angela
08/04/2019
Україна
Гарно виконує свої функціональні властивості
ефективно справляється з вирівнюванням волоссся і як варіант іх накручуванням
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся
НадяЛьвів
01/04/2019
Україна
достойний продукт, є всі необхідні функції
Довгий шнур, миттєве нагрівання. Можна як і робити локони, так і випрямляти волосся. Я задоволена!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Care Straight & Curl HP8345/00 Щипці для розпрямлення волосся