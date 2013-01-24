Ідеальний подарунок для Вашого волосся
Кілька режимів швидкості й температури для забезпечення потрібного струменя повітря. Режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. Довші пластини щипців для розпрямлення волосся Essential Care дозволяють швидше розпрямити волосся, водночас дбаючи про нього. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальний подарунок для Вашого волосся
Кілька режимів швидкості й температури для забезпечення потрібного струменя повітря. Режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. Довші пластини щипців для розпрямлення волосся Essential Care дозволяють швидше розпрямити волосся, водночас дбаючи про нього. Переглянути усі переваги
Ідеальний подарунок для Вашого волосся
Кілька режимів швидкості й температури для забезпечення потрібного струменя повітря. Режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. Довші пластини щипців для розпрямлення волосся Essential Care дозволяють швидше розпрямити волосся, водночас дбаючи про нього. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальний подарунок для Вашого волосся
Кілька режимів швидкості й температури для забезпечення потрібного струменя повітря. Режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. Довші пластини щипців для розпрямлення волосся Essential Care дозволяють швидше розпрямити волосся, водночас дбаючи про нього. Переглянути усі переваги
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.
Кераміка досконало гладка та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Керамічні пластини ретельно обробляються для підвищення характеристик ковзання кераміки, що сприяє кращому догляду за волоссям та його ідеальному блиску.
Система блокування ручки для зручного зберігання.
Ідеальні зачіски та блискучий, бездоганний вигляд завдяки тонкій насадці для точної укладки.
Щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 60 секунд
Пластини довжиною 100 мм забезпечують кращий контакт із волоссям і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів випрямлення.
Технічні специфікації
Характеристики
Обслуговування