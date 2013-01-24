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Фен та щипці для розпрямлення волосся

HP8640/40
Загальна оцінка / 5
  • Ідеальний подарунок для Вашого волосся Ідеальний подарунок для Вашого волосся Ідеальний подарунок для Вашого волосся
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    Фен та щипці для розпрямлення волосся

    HP8640/40
    Загальна оцінка / 5

    Ідеальний подарунок для Вашого волосся

    Кілька режимів швидкості й температури для забезпечення потрібного струменя повітря. Режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. Довші пластини щипців для розпрямлення волосся Essential Care дозволяють швидше розпрямити волосся, водночас дбаючи про нього. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Фен та щипці для розпрямлення волосся

    Ідеальний подарунок для Вашого волосся

    Кілька режимів швидкості й температури для забезпечення потрібного струменя повітря. Режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. Довші пластини щипців для розпрямлення волосся Essential Care дозволяють швидше розпрямити волосся, водночас дбаючи про нього. Переглянути усі переваги

    Ідеальний подарунок для Вашого волосся

    Кілька режимів швидкості й температури для забезпечення потрібного струменя повітря. Режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. Довші пластини щипців для розпрямлення волосся Essential Care дозволяють швидше розпрямити волосся, водночас дбаючи про нього. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Фен та щипці для розпрямлення волосся

    Ідеальний подарунок для Вашого волосся

    Кілька режимів швидкості й температури для забезпечення потрібного струменя повітря. Режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. Довші пластини щипців для розпрямлення волосся Essential Care дозволяють швидше розпрямити волосся, водночас дбаючи про нього. Переглянути усі переваги

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      Ідеальний подарунок для Вашого волосся

      Фен ThermoProtect та щипці для розпрямлення волосся Essential Care

      • Подарунковий набір
      • Обмежена серія
      Фен: оптимальна температура сушіння волосся із турботою ThermoProtect

      Фен: оптимальна температура сушіння волосся із турботою ThermoProtect

      Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

      Щипці: професійна температура 210 °C для неперевершеного результату

      Щипці: професійна температура 210 °C для неперевершеного результату

      Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.

      Щипці: керамічні пластини для гладкого ковзання та блискучого волосся

      Щипці: керамічні пластини для гладкого ковзання та блискучого волосся

      Кераміка досконало гладка та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Керамічні пластини ретельно обробляються для підвищення характеристик ковзання кераміки, що сприяє кращому догляду за волоссям та його ідеальному блиску.

      Щипці: система блокування ручки для зручного зберігання

      Щипці: система блокування ручки для зручного зберігання

      Система блокування ручки для зручного зберігання.

      Фен: ідеальні зачіски завдяки тонкій насадці для моделювання

      Фен: ідеальні зачіски завдяки тонкій насадці для моделювання

      Ідеальні зачіски та блискучий, бездоганний вигляд завдяки тонкій насадці для точної укладки.

      Щипці: швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

      Щипці: швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

      Щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 60 секунд

      Фен: 6 налаштувань температури/швидкості для повної гнучкості

      Фен: 6 налаштувань температури/швидкості для повної гнучкості

      Фен: професійна потужність 2100 Вт для створення ідеального об’єму

      Фен: професійна потужність 2100 Вт для створення ідеального об’єму

      Фен: холодний струмінь для фіксації зачіски

      Фен: холодний струмінь для фіксації зачіски

      Фен: кабель живлення довжиною 1,8 м

      Фен: кабель живлення довжиною 1,8 м

      Щипці: кабель живлення довжиною 1,8 м

      Щипці: кабель живлення довжиною 1,8 м

      Щипці: довгі пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся

      Пластини довжиною 100 мм забезпечують кращий контакт із волоссям і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів випрямлення.

      Технічні характеристики

      • Технічні специфікації

        Потужність (Вт)
        Фен 2100  Вт
        Довжина шнура
        1,8  м
        Колір/обробка
        Білий з нотками фуксії
        Максимальна температура
        Щипці для розпрямлення волосся 210  °C

      • Характеристики

        Холодний обдув
        Так
        Керамічне покриття
        Так
        Петля для підвішування
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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