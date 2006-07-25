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    Бритва з 2 головками

    HQ444
    Загальна оцінка / 5
    • Ретельне гоління Ретельне гоління Ретельне гоління
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      Бритва з 2 головками

      HQ444
      Загальна оцінка / 5

      Ретельне гоління

      Компактна бритва з двома головками та технологією Lift & Cut, мікропазами та незалежними плаваючими головками Micro+ для ретельного та комфортного гоління за доступну ціну.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Бритва з 2 головками

      Ретельне гоління

      Компактна бритва з двома головками та технологією Lift & Cut, мікропазами та незалежними плаваючими головками Micro+ для ретельного та комфортного гоління за доступну ціну.

      Ретельне гоління

      Компактна бритва з двома головками та технологією Lift & Cut, мікропазами та незалежними плаваючими головками Micro+ для ретельного та комфортного гоління за доступну ціну.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Бритва з 2 головками

      Ретельне гоління

      Компактна бритва з двома головками та технологією Lift & Cut, мікропазами та незалежними плаваючими головками Micro+ для ретельного та комфортного гоління за доступну ціну.

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        Бритва з 2 головками

        Бритва з 2 головками

        Усього:

        Ретельне гоління

        Система Lift & Cut

        Незалежні плаваючі головки

        Незалежні плаваючі головки

        Гострі леза бритви Philips щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.

        Висувний тример на пружині

        Висувний тример на пружині

        Широкий висувний тример ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів.

        Розкішний футляр для подорожей додається

        Розкішний футляр для подорожей додається.

        Унікальна система Lift & Cut

        Ця унікальна система з двома лезами бритви Philips обережно піднімає волоски, забезпечуючи неймовірно ретельне гоління.

        Технічні характеристики

        • Ефективність гоління

          Система гоління
          Технологія Lift & Cut
          Повторення контурів
          Незалежні плаваючі головки
          Моделювання
          Точний тример

        • Простота у користуванні

          Заряджання
          Робота від мережі

        • Аксесуари

          Футляр
          Розкішний футляр
          Догляд
          • Щітка для очищення
          • Захисний ковпачок

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