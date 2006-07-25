Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Ретельне гоління
Компактна бритва з двома головками та технологією Lift & Cut, мікропазами та незалежними плаваючими головками Micro+ для ретельного та комфортного гоління за доступну ціну.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельне гоління
Компактна бритва з двома головками та технологією Lift & Cut, мікропазами та незалежними плаваючими головками Micro+ для ретельного та комфортного гоління за доступну ціну.
Ретельне гоління
Компактна бритва з двома головками та технологією Lift & Cut, мікропазами та незалежними плаваючими головками Micro+ для ретельного та комфортного гоління за доступну ціну.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельне гоління
Компактна бритва з двома головками та технологією Lift & Cut, мікропазами та незалежними плаваючими головками Micro+ для ретельного та комфортного гоління за доступну ціну.
Бритва з 2 головками
Усього:
Гострі леза бритви Philips щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.
Широкий висувний тример ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів.
Розкішний футляр для подорожей додається.
Ця унікальна система з двома лезами бритви Philips обережно піднімає волоски, забезпечуючи неймовірно ретельне гоління.
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Аксесуари