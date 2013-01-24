Досконале гоління
Модель HQ6675 розроблено для забезпечення ретельного та комфортного гоління за доступну ціну. Система Reflex Action у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та комфортне гоління.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Досконале гоління
Модель HQ6675 розроблено для забезпечення ретельного та комфортного гоління за доступну ціну. Система Reflex Action у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та комфортне гоління.
Досконале гоління
Модель HQ6675 розроблено для забезпечення ретельного та комфортного гоління за доступну ціну. Система Reflex Action у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та комфортне гоління.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Досконале гоління
Модель HQ6675 розроблено для забезпечення ретельного та комфортного гоління за доступну ціну. Система Reflex Action у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та комфортне гоління.
Система з двома лезами у Вашій бритві Philips: перше лезо піднімає волосину, а друге зрізає її, забезпечуючи ретельне й комфортне гоління.
Автоматично пристосовується до кожного вигину на обличчі та шиї, забезпечуючи плавне й ретельне гоління.
Гострі леза бритви Philips щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.
Широкий висувний тример ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів.
10 годин зарядження для 35 хвилин автономної роботи.
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Конструкція
Аксесуари