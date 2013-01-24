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6000 series

Електробритва

HQ6675
Загальна оцінка / 5
  • Досконале гоління Досконале гоління Досконале гоління
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    6000 series Електробритва

    HQ6675
    Загальна оцінка / 5

    Досконале гоління

    Модель HQ6675 розроблено для забезпечення ретельного та комфортного гоління за доступну ціну. Система Reflex Action у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та комфортне гоління.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    6000 series Електробритва

    Досконале гоління

    Модель HQ6675 розроблено для забезпечення ретельного та комфортного гоління за доступну ціну. Система Reflex Action у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та комфортне гоління.

    Досконале гоління

    Модель HQ6675 розроблено для забезпечення ретельного та комфортного гоління за доступну ціну. Система Reflex Action у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та комфортне гоління.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    6000 series Електробритва

    Досконале гоління

    Модель HQ6675 розроблено для забезпечення ретельного та комфортного гоління за доступну ціну. Система Reflex Action у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та комфортне гоління.

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      Досконале гоління

      Технологія гоління Super Lift & Cut із системою з двома лезами

      Технологія гоління Super Lift & Cut із системою з двома лезами

      Система з двома лезами у Вашій бритві Philips: перше лезо піднімає волосину, а друге зрізає її, забезпечуючи ретельне й комфортне гоління.

      Система Reflex Action

      Система Reflex Action

      Автоматично пристосовується до кожного вигину на обличчі та шиї, забезпечуючи плавне й ретельне гоління.

      Незалежні плаваючі головки

      Незалежні плаваючі головки

      Гострі леза бритви Philips щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.

      Висувний тример на пружині

      Висувний тример на пружині

      Широкий висувний тример ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів.

      Футляр

      Футляр

      Працює від акумуляторної батареї

      10 годин зарядження для 35 хвилин автономної роботи.

      Технічні характеристики

      • Ефективність гоління

        Система гоління
        Технологія Super Lift & Cut
        Повторення контурів
        • Система Reflex Action
        • Незалежні плаваючі головки
        Моделювання
        Точний тример

      • Простота у користуванні

        Дисплей
        Індикатор заряджання
        Заряджання
        Від мережі/від акумулятора
        Заряджання
        8 годин
        Час гоління
        10 днів

      • Конструкція

        Покриття корпусу
        Передня лакована панель

      • Аксесуари

        Футляр
        М’який футляр
        Догляд
        • Щітка для очищення
        • Захисний ковпачок

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