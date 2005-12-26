Унікальна бритва з подачею лосьйону
Інноваційна бритвена система з емульсією чи гелем NIVEA FOR MEN для надзвичайно ретельного та відновлюючого гоління без порізів. Вдосконалена водонепроникна система Lift & Cut з живленням від батареї.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Унікальна бритва з подачею лосьйону
Інноваційна бритвена система з емульсією чи гелем NIVEA FOR MEN для надзвичайно ретельного та відновлюючого гоління без порізів. Вдосконалена водонепроникна система Lift & Cut з живленням від батареї.
Унікальна бритва з подачею лосьйону
Інноваційна бритвена система з емульсією чи гелем NIVEA FOR MEN для надзвичайно ретельного та відновлюючого гоління без порізів. Вдосконалена водонепроникна система Lift & Cut з живленням від батареї.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Унікальна бритва з подачею лосьйону
Інноваційна бритвена система з емульсією чи гелем NIVEA FOR MEN для надзвичайно ретельного та відновлюючого гоління без порізів. Вдосконалена водонепроникна система Lift & Cut з живленням від батареї.
Бритва з системою NIVEA FOR MEN
Усього:
Під час гоління лосьйон/гель NIVEA FOR MEN зволожує шкіру, готує її до ретельнішого гоління і захищає від подразнень. Лосьйон збагачений вітамінами і не містить спирту – для забезпечення здорової, пружної шкіри. Система легкого встановлення картриджів.
Голитися можна як в душі, так і поза ним: гаряча вода відкриває пори шкіри для забезпечення ретельного гоління
Система лез підіймає волоски і зрізає нижче рівня шкіри.
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Аксесуари