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Coolskin

Бритва з системою NIVEA FOR MEN

HQ6707/16
Загальна оцінка / 5
  • Унікальна бритва з подачею лосьйону Унікальна бритва з подачею лосьйону Унікальна бритва з подачею лосьйону
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    Coolskin Бритва з системою NIVEA FOR MEN

    HQ6707/16
    Загальна оцінка / 5

    Унікальна бритва з подачею лосьйону

    Інноваційна бритвена система з емульсією чи гелем NIVEA FOR MEN для надзвичайно ретельного та відновлюючого гоління без порізів. Вдосконалена водонепроникна система Lift & Cut з живленням від батареї.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Coolskin Бритва з системою NIVEA FOR MEN

    Унікальна бритва з подачею лосьйону

    Інноваційна бритвена система з емульсією чи гелем NIVEA FOR MEN для надзвичайно ретельного та відновлюючого гоління без порізів. Вдосконалена водонепроникна система Lift & Cut з живленням від батареї.

    Унікальна бритва з подачею лосьйону

    Інноваційна бритвена система з емульсією чи гелем NIVEA FOR MEN для надзвичайно ретельного та відновлюючого гоління без порізів. Вдосконалена водонепроникна система Lift & Cut з живленням від батареї.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Coolskin Бритва з системою NIVEA FOR MEN

    Унікальна бритва з подачею лосьйону

    Інноваційна бритвена система з емульсією чи гелем NIVEA FOR MEN для надзвичайно ретельного та відновлюючого гоління без порізів. Вдосконалена водонепроникна система Lift & Cut з живленням від батареї.

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      Coolskin

      Coolskin

      Бритва з системою NIVEA FOR MEN

      Усього:

      Унікальна бритва з подачею лосьйону

      з лосьйоном NIVEA FOR MEN

      Унікальна бритвена система з подачею лосьйону NIVEA FOR MEN

      Унікальна бритвена система з подачею лосьйону NIVEA FOR MEN

      Під час гоління лосьйон/гель NIVEA FOR MEN зволожує шкіру, готує її до ретельнішого гоління і захищає від подразнень. Лосьйон збагачений вітамінами і не містить спирту – для забезпечення здорової, пружної шкіри. Система легкого встановлення картриджів.

      Гаряча вода відкриває пори шкіри для забезпечення ретельного гоління

      Гаряча вода відкриває пори шкіри для забезпечення ретельного гоління

      Голитися можна як в душі, так і поза ним: гаряча вода відкриває пори шкіри для забезпечення ретельного гоління

      Технологія гоління Lift & Cut із системою лез

      Система лез підіймає волоски і зрізає нижче рівня шкіри.

      Технічні характеристики

      • Ефективність гоління

        Система гоління
        Технологія Super Lift & Cut
        Повторення контурів
        • Незалежні плаваючі головки
        • Система об’ємного повторення контурів

      • Простота у користуванні

        Дисплей
        Індикатор заряджання
        Заряджання
        Можна заряджати
        Заряджання
        8 годин
        Сухе та вологе використання
        Використання в душі
        Час гоління
        13 днів
        Чищення
        Можна мити

      • Аксесуари

        Підставка
        Підставка для заряджання
        Футляр
        М’який футляр
        Догляд
        • Щітка для очищення
        • Захисний ковпачок

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