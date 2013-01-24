Інші елементи комплектації
- Щітка для очищення
- Захисний ковпачок
Ретельне гоління, навіть на шиї
Ретельне та комфортне гоління за доступну ціну. Система Flex & Float разом із лезами CloseCut гарантує ретельне та комфортне гоління. Переглянути усі переваги
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Ретельне гоління, навіть на шиї
Ретельне та комфортне гоління за доступну ціну. Система Flex & Float разом із лезами CloseCut гарантує ретельне та комфортне гоління. Переглянути усі переваги
Леза CloseCut спеціально розроблено для забезпечення щоразу надзвичайно ретельного гоління. Ці довговічні леза самі заточуються та не зношуються, тож Ваша бритва зберігає ефективність і швидкість.
Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя і шиї для гладшого гоління
Усі наші бритви мають 2-річну гарантію і можуть адаптуватися до будь-якої напруги. Довговічні леза потрібно заміняти лише раз на 2 роки.
Ця ергономічна ручка забезпечує легке користування та комфортне гоління.
У вас буде понад 35 хвилин гоління, а це приблизно 14 голінь після 8 годин заряджання.
Для забезпечення максимальної ефективності гоління замінюйте бритвені головки HQ56 кожні два роки
Аксесуари
Простота у користуванні
Потужність
Обслуговування
Ефективність гоління
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