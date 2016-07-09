Posiadam od dawna golarke marki Philips model od samego poczatku sluzy ona mi bardzo dobrze mimo nie jest to najnowszy model potrafi precyzyjnie(pomimo kilkuletniego juz uzywania) ogolic moja brode(ktora nomen omen jest bardzo twarda). bardzo szybkie ladowanie i dlugi czas pracy nie skutuja tym iz musze czekac kilka godzin na nalodowanie jej. doddatkowo posiada wysówany trymer ktory pozwala przyciac baki oraz wasy, czy tez brode... poczatkowo uzywalem go do (do czego on w sumie nie sluzy) przycinania zarostu na dlugosc okolo 1mm zby posiadac taki jednodniowy zaroscik:)