Ретельне та легке гоління
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельне та легке гоління
Ретельне та легке гоління
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельне та легке гоління
Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.
Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.
Широкий висувний тример ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів.
Ця ергономічна ручка забезпечує легке користування та зручне гоління.
Для забезпечення максимальної ефективності гоління замінюйте бритвені головки HQ55 кожні два роки.
Система гоління
Система живлення
Покриття корпусу
Приладдя
Вага та розміри