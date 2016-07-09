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Більше не доступний
Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.
Для забезпечення максимальної ефективності гоління бритви Philips замінюйте бритвені головки HQ55 кожні два роки.
Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.
4.5
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
durart
09/07/2016
Polska
Polecam wszystkim
Posiadam od dawna golarke marki Philips model od samego poczatku sluzy ona mi bardzo dobrze mimo nie jest to najnowszy model potrafi precyzyjnie(pomimo kilkuletniego juz uzywania) ogolic moja brode(ktora nomen omen jest bardzo twarda). bardzo szybkie ladowanie i dlugi czas pracy nie skutuja tym iz musze czekac kilka godzin na nalodowanie jej. doddatkowo posiada wysówany trymer ktory pozwala przyciac baki oraz wasy, czy tez brode... poczatkowo uzywalem go do (do czego on w sumie nie sluzy) przycinania zarostu na dlugosc okolo 1mm zby posiadac taki jednodniowy zaroscik:)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
miras321
05/10/2015
Polska
Перевірений покупець
Jest bardzo uniwersalna
Bardzo dobra maszynka, dużym zaskoczeniem na plus jest czas używania jej bez ładowania.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
Maciek12345
09/11/2013
Polska
Poręczny i łatwy w użytkowaniu
Urządzenie bardzo łatwe w obsłudze i efekt zadowalający. Niemniej jednak jeżeli osoba ma tzw. wrastający zarost w okolicach szyi, pod brodą, golenie trwa dłużej, co może spowodować podrażnienia w początkowym okresie użytkowania. Kwestia przyzwyczajenia. Idealna dla młodych mężczyzn z miękkim zarostem.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року