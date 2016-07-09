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  • Ретельне та легке гоління
  • Ретельне та легке гоління
  • Ретельне та легке гоління
  • Ретельне та легке гоління
  • Ретельне та легке гоління
  • Ретельне та легке гоління
  • Ретельне та легке гоління
  • Ретельне та легке гоління
  • Ретельне та легке гоління
  • Ретельне та легке гоління

Більше не доступний

Електробритва

HQ6970/16

4.5
| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Ретельне та легке гоління
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Ретельне та легке гоління

Технологія Super Lift & Cut

Технологія Super Lift & Cut

Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.

Зйомні головки

Для забезпечення максимальної ефективності гоління бритви Philips замінюйте бритвені головки HQ55 кожні два роки.

Система Reflex Action

Система Reflex Action

Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

09/07/2016

Polska

Polska

Polecam wszystkim

Posiadam od dawna golarke marki Philips model od samego poczatku sluzy ona mi bardzo dobrze mimo nie jest to najnowszy model potrafi precyzyjnie(pomimo kilkuletniego juz uzywania) ogolic moja brode(ktora nomen omen jest bardzo twarda). bardzo szybkie ladowanie i dlugi czas pracy nie skutuja tym iz musze czekac kilka godzin na nalodowanie jej. doddatkowo posiada wysówany trymer ktory pozwala przyciac baki oraz wasy, czy tez brode... poczatkowo uzywalem go do (do czego on w sumie nie sluzy) przycinania zarostu na dlugosc okolo 1mm zby posiadac taki jednodniowy zaroscik:)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

05/10/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

Jest bardzo uniwersalna

Bardzo dobra maszynka, dużym zaskoczeniem na plus jest czas używania jej bez ładowania.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

09/11/2013

Polska

Polska

Poręczny i łatwy w użytkowaniu

Urządzenie bardzo łatwe w obsłudze i efekt zadowalający. Niemniej jednak jeżeli osoba ma tzw. wrastający zarost w okolicach szyi, pod brodą, golenie trwa dłużej, co może spowodować podrażnienia w początkowym okresie użytkowania. Kwestia przyzwyczajenia. Idealna dla młodych mężczyzn z miękkim zarostem.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 