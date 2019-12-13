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Більше не доступний

NIVEAShaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

HQ7330/19

3.7
| (3) Відгуки
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3.7

з 5

3

Відгуки

4
3
2

13/12/2019

Česká republika

Česká republika

Spolehlivý

Bezdrátové provedení dlouhá životnost baterie na jedno nabití

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

07/05/2019

România

România

Practic si delicat

Foarte eficienta atat pentru barbierit ud cat si uscat. Acumulatorul are o autonomia buna, conform specificatiei si faptul ca anunta cand bateria este pe sfarsit destul de devreme incat sa nu ramai la jumatatea barbieriutlui fara posibilitatea de a termina. Se spala usor, prin simpla punere a aparatului sub jet de apa, totusi recomand ca la anumite perioade de timp sa se faca o dezasamblare si curatare completa.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

05/10/2015

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Nedoporučuji, kdybych mohl tak ho vrátím.

Děs běs, horší než můj starý základní Philips. Vícekrát bych si ho nekoupil a nemůžu ho ani doporučit.

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

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