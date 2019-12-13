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Більше не доступний
HQ7330/19
3.7
з 5
3
Відгуки
Kokrsoft
13/12/2019
Česká republika
Spolehlivý
Bezdrátové provedení dlouhá životnost baterie na jedno nabití
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Silvian
07/05/2019
România
Practic si delicat
Foarte eficienta atat pentru barbierit ud cat si uscat. Acumulatorul are o autonomia buna, conform specificatiei si faptul ca anunta cand bateria este pe sfarsit destul de devreme incat sa nu ramai la jumatatea barbieriutlui fara posibilitatea de a termina. Se spala usor, prin simpla punere a aparatului sub jet de apa, totusi recomand ca la anumite perioade de timp sa se faca o dezasamblare si curatare completa.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver
Jisol
05/10/2015
Česká republika
Перевірений покупець
Nedoporučuji, kdybych mohl tak ho vrátím.
Děs běs, horší než můj starý základní Philips. Vícekrát bych si ho nekoupil a nemůžu ho ani doporučit.
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek