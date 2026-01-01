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  • Для швидшого та ретельнішого гоління

Більше не доступний

Speed-XLелектробритва

HQ8150/16

Для швидшого та ретельнішого гоління
Вдосконалені бритвені головки Speed-XL забезпечують на 50% більшу поверхню гоління* для швидшого та ретельнішого гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

На 50% більша активна поверхня бритвеної головки

Для швидшого та ретельнішого гоління

Бритвені головки Speed-XL для швидкого та ретельного гоління

Бритвені головки Speed-XL для швидкого та ретельного гоління

Активна поверхня трьох бритвених головок збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.

Система точного зрізання

Система точного зрізання

Надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізування довгих волосків та мікроотворами для захоплення найкоротшої щетини.

Технологія Super Lift & Cut®

Технологія Super Lift & Cut®

Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 