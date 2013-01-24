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Електробритва

HQ8270
Загальна оцінка / 5
  • Швидко. Ретельно. Ефективно. Швидко. Ретельно. Ефективно. Швидко. Ретельно. Ефективно.
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    Електробритва

    HQ8270
    Загальна оцінка / 5

    Швидко. Ретельно. Ефективно.

    Активна поверхня трьох бритвених головок Speed-XL збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. * У порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Електробритва

    Швидко. Ретельно. Ефективно.

    Активна поверхня трьох бритвених головок Speed-XL збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. * У порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.

    Швидко. Ретельно. Ефективно.

    Активна поверхня трьох бритвених головок Speed-XL збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. * У порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Електробритва

    Швидко. Ретельно. Ефективно.

    Активна поверхня трьох бритвених головок Speed-XL збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. * У порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.

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      Система повторення контурів SmartTouch: для швидкого та ефективного гоління

      Постійно підтримує належний контакт трьох бритвених головок зі шкірою для швидкого та ефективного гоління.

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      Активна поверхня трьох бритвених головок збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.

      Система FastRinse з антибактеріальним покриттям всередині

      Антибактеріальне покриття всередині бритвеного блока забезпечує швидке та ретельне чищення бритви.

      Система точного зрізання

      Надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізування довгих волосків та мікроотворами для захоплення найкоротшої щетини.

      Технологія Super Lift & Cut

      Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.

      Система Reflex Action

      Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.

      Технічні характеристики

      • Система гоління

        Бритвені головки Speed-XL
        Так
        Система повторення контурів SmartTouch
        Так
        Система точного зрізання
        Так
        Система Reflex Action
        Так
        Незалежні плаваючі головки
        Так
        Можна промивати водою
        Так
        Головки з нержавіючої сталі
        Так
        Безшумна робота
        Так
        Відділення для збору волосся
        Так
        Знімний тримач
        Так
        Змінні головки
        HQ9
        Технологія Super Lift & Cut
        Так
        Висувний тример
        Так

      • Система живлення

        Автоматичний вибір напруги
        100-240 В
        Час зарядження
        1  година (-н)
        Живлення від електромережі
        Так
        Акумуляторне живлення
        Так
        Час гоління
        17  день (днів)

      • Електронні функції

        Блокування для транспортування
        Так
        Електронний вимикач
        Так

      • Покриття корпусу

        Лаковане покриття
        Так
        Дисплей із дзеркальним покриттям
        Так
        Гумове покриття на заглибленнях для пальців
        Так

      • Аксесуари

        Захисний ковпачок
        Так
        Посібник користувача
        Так
        Зарядна підставка
        Так
        Щітка для чищення
        Так
        Шнур живлення
        Так
        Дорожній футляр
        Так

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